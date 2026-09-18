“No es una prioridad”: Gobierno de Colombia abandona la Coalición por la Igualdad de Derechos LGTBI que copresidía

El Gobierno de Colombia decidió retirar al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), una alianza internacional que promueve los derechos de las personas LGBTIQ+. La salida se produce mientras Colombia ejercía, junto con España, la copresidencia de la organización para el periodo 2025-2027.

La decisión fue comunicada mediante una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se establece que el retiro tiene efecto inmediato. La Cancillería sostuvo posteriormente que la determinación fue adoptada tras un análisis riguroso y que la participación dejó de ser considerada una prioridad dentro de la política exterior de la actual Administración.

Video destacado LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, Pedro Roa, defendió la medida y afirmó que la salida del organismo no implica un retroceso en la protección de los derechos. “Colombia tiene un cuerpo robusto en materia de derechos protegidos por la Constitución, políticas públicas y una serie de normativas, así como sentencias de la Corte Constitucional que protegen a las minorías”, sostuvo.

La Coalición reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de distintos países y desarrolla iniciativas relacionadas con la diplomacia internacional, la legislación, las políticas públicas, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección humanitaria.

De acuerdo con el testimonio anónimo citado por El País, y proveniente del ente internacional, Roa manifestó que la alianza no es una prioridad y que su participación correspondía a una iniciativa del Gobierno anterior.

La representación colombiana, según una de esas fuentes, había reducido su participación en las semanas previas a la decisión. Durante la reunión también intervino Wilson Castañeda, representante de la sociedad civil colombiana, quien señaló que el interés del país por incorporarse a este tipo de espacios se remontaba a gobiernos anteriores.

Debate sobre la política exterior

La ONG Caribe Afirmativo sostuvo que la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ debería mantenerse como un compromiso de Estado y no estar condicionada por los cambios de administración. La organización también solicitó información sobre la continuidad de la agenda de igualdad dentro de la política exterior colombiana.

“Nos tomó casi una década convencer al Gobierno de que hiciera parte. Mandamos cartas a los gobiernos de Santos y de [Iván] Duque, y fue el de Petro el que finalmente lo concretó”, comentó para El País, el director Wilson Castañeda.

Otro de los asuntos planteados está relacionado con los recursos destinados a la implementación de la Política Exterior Feminista durante 2027.