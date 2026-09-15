HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Keiko quiere reescribir la historia? "Sin ideologías" e insiste con facultades | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Alex Saab, exaliado de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía

Saab reconoció haber participado en 2015 junto con altos funcionarios de Venezuela en un esquema ilegal de sobornos y pagos ilícitos relacionado con el programa de alimentos CLAP.

Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero en Miami
Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero en Miami | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela y aliado de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ante una corte federal de Miami. El empresario modificó su declaración de “no culpable”, presentada el 24 de julio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla cooperación con las autoridades.

El pacto establece que el acusado deberá proporcionar información y testimonios sobre posibles hechos que involucren a altos funcionarios venezolanos. La colaboración podría influir en la pena final, que para el cargo puede alcanzar los 20 años de prisión. Durante la audiencia ante la jueza Kathleen Williams, Saab respondió “Culpable, señoría”, según constató EFE.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

lr.pe

El acuerdo contempla US$195 millones de confiscación

El convenio fija una confiscación de US$195 millones, suma que los fiscales relacionan con una presunta estructura de corrupción y desvío de fondos. El acta, además, establece que Saab deberá entregar documentos, registros y otras pruebas que solicite el Gobierno estadounidense.

La Fiscalía aceptó recomendar una condena en el extremo inferior del rango previsto y puede solicitar una reducción adicional si considera que la información entregada resulta útil para otras investigaciones. El acusado, además, se comprometió a no ocultar datos ni proporcionar información falsa con el fin de proteger a alguna persona o entidad.

PUEDES VER: Un hombre construyó su propia hidroeléctrica y logra generar 220 voltios para su casa utilizando solo agua de un río

lr.pe

El caso apunta a sobornos ligados al programa CLAP

En su declaración, Saab reconoció que en 2015 participó junto con “altos funcionarios del Gobierno” en un “esquema ilegal” relacionado con sobornos y pagos ilícitos vinculados al programa CLAP, destinado a distribuir alimentos entre sectores vulnerables de Venezuela. Parte de los fondos habría sido transferida a cuentas del sur de Florida.

El documento judicial menciona a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También identifica a otros dos involucrados como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, sin revelar sus nombres. El acuerdo no menciona a Maduro.

Saab ya había enfrentado imputaciones en Estados Unidos. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense. En diciembre de 2023, Joe Biden autorizó su liberación como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Tras su regreso, ocupó el cargo de ministro de Industria.

PUEDES VER: Así sería América Latina sin la conquista de los españoles ni portugueses, según la inteligencia artificial

lr.pe

Maduro enfrenta cargos paralelos en Nueva York

La causa de Saab se desarrolla en paralelo al proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York. El expresidente venezolano fue capturado en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses y afronta acusaciones por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

El empresario volvió a quedar bajo custodia estadounidense después de su detención en Caracas y posterior extradición en mayo. En el nuevo proceso, la Fiscalía también ha vinculado las operaciones investigadas con recursos relacionados con Venezuela y, según el material presentado, con actividades de PDVSA.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Machado alerta a Trump por el acuerdo petrolero y acusa al gobierno de Delcy Rodríguez de ser ilegítimo

Machado alerta a Trump por el acuerdo petrolero y acusa al gobierno de Delcy Rodríguez de ser ilegítimo

LEER MÁS
Nicolás Maduro pide inmunidad soberana en Estados Unidos para intentar frenar el caso penal en su contra

Nicolás Maduro pide inmunidad soberana en Estados Unidos para intentar frenar el caso penal en su contra

LEER MÁS
Esta gigantesca máquina se abrirá paso por los Andes para construir dos túneles de 14 kilómetros: el proyecto desafía una compleja zona geológica a 3.600 metros

Esta gigantesca máquina se abrirá paso por los Andes para construir dos túneles de 14 kilómetros: el proyecto desafía una compleja zona geológica a 3.600 metros

LEER MÁS
China construyó una nueva ciudad en América Latina para reemplazar a otra: tardó menos de 26 meses y más de 1.000 familias fueron trasladadas

China construyó una nueva ciudad en América Latina para reemplazar a otra: tardó menos de 26 meses y más de 1.000 familias fueron trasladadas

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025