Alex Saab, exaliado de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía

Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero en Miami | AFP

Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero en Miami | AFP

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Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela y aliado de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ante una corte federal de Miami. El empresario modificó su declaración de “no culpable”, presentada el 24 de julio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla cooperación con las autoridades.

El pacto establece que el acusado deberá proporcionar información y testimonios sobre posibles hechos que involucren a altos funcionarios venezolanos. La colaboración podría influir en la pena final, que para el cargo puede alcanzar los 20 años de prisión. Durante la audiencia ante la jueza Kathleen Williams, Saab respondió “Culpable, señoría”, según constató EFE.

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El acuerdo contempla US$195 millones de confiscación

El convenio fija una confiscación de US$195 millones, suma que los fiscales relacionan con una presunta estructura de corrupción y desvío de fondos. El acta, además, establece que Saab deberá entregar documentos, registros y otras pruebas que solicite el Gobierno estadounidense.

La Fiscalía aceptó recomendar una condena en el extremo inferior del rango previsto y puede solicitar una reducción adicional si considera que la información entregada resulta útil para otras investigaciones. El acusado, además, se comprometió a no ocultar datos ni proporcionar información falsa con el fin de proteger a alguna persona o entidad.

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El caso apunta a sobornos ligados al programa CLAP

En su declaración, Saab reconoció que en 2015 participó junto con “altos funcionarios del Gobierno” en un “esquema ilegal” relacionado con sobornos y pagos ilícitos vinculados al programa CLAP, destinado a distribuir alimentos entre sectores vulnerables de Venezuela. Parte de los fondos habría sido transferida a cuentas del sur de Florida.

El documento judicial menciona a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También identifica a otros dos involucrados como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, sin revelar sus nombres. El acuerdo no menciona a Maduro.

Saab ya había enfrentado imputaciones en Estados Unidos. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense. En diciembre de 2023, Joe Biden autorizó su liberación como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Tras su regreso, ocupó el cargo de ministro de Industria.

Maduro enfrenta cargos paralelos en Nueva York

La causa de Saab se desarrolla en paralelo al proceso contra Nicolás Maduro en Nueva York. El expresidente venezolano fue capturado en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses y afronta acusaciones por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

El empresario volvió a quedar bajo custodia estadounidense después de su detención en Caracas y posterior extradición en mayo. En el nuevo proceso, la Fiscalía también ha vinculado las operaciones investigadas con recursos relacionados con Venezuela y, según el material presentado, con actividades de PDVSA.