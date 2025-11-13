HOYSuscripcion LR Focus

'El sobreviviente': un reality show en un país distópico

Estreno. El director Edgar Wright reinventa al héroe y la historia del universo de Stephen King.


Glen Powell protagoniza la película.
Glen Powell protagoniza la película. | Paramount Pictures.

En la nueva adaptación de la historia escrita por Stephen King, Ben Richards (Glen Powell), es un hombre desesperado por salvar a su hija, pero sin posibilidades de conseguir empleo por haberse rebelado contra el monopolio que maneja la corporación Network.

En un país distópico, pero en el que se relacionan algunos aspectos con la realidad, el sector que agrupa a los que llaman “los marginados” ve un reality show y le da altos números de rating. Los que se inscriben participan en unos ‘juegos’ de supervivencia en los que tres participantes tendrán que huir de cazadores durante 30 días para ganar. Es una guerra que se transmite en vivo y en la que pagarán por cada día y cada guardia asesinado. Aunque al parecer está diseñado para que nadie sobreviva, Ben Richards elige participar.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

lr.pe

El sobreviviente (Running man) es una nueva versión de la historia que llegó al cine protagonizada por Arnold Schwarzenegger a finales de la década de los 80. Esta vez no es un piloto militar obligado a participar en un programa sino un civil desesperado que se convertirá en héroe en un mundo con diferencias sociales abismales. Por momentos, entre persecuciones y bombas, el director Edgar Wright plantea una clara sátira social y política.

En una entrevista a USA Today, Stephen King ha dicho que Glen Powell se asemeja más al personaje que creó. “Arnold no parecía alguien que se hubiera saltado muchas comidas. Estaba en plena forma”, comentó King. “No parece un hombre cualquiera. Parece Arnold. Y Glen parece un tipo normal: te lo creerías en este papel. Es guapo, pero no es un Clark Gable, un actor de cine de primera. Es un tipo normal que simplemente es más guapo que la mayoría de nosotros”. Además, el escritor comparó la película de Edgar Wright con Duro de matar. “Tienes a un tipo contra muchos otros. Pero lo bueno de esta película y de Duro de Matar es que son películas de acción con cierta profundidad, y además tienen ese toque de humor”.

Un reality show mortal

Un discurso que aparece de forma interesante en el filme es el rol de la cadena Free-Vee, que cumple una función para controlar y manipular la información.  “Los de tu clase son los primeros que te traicionarán”, le dicen al protagonista mientras arma una estrategia para esconderse de los cazadores. “Los de su clase” ven el reality reunidos en las calles, a pesar de que el programa fue creado por la corporación que les promete una recompensa por encontrarlo.  Un guiño a los videos fabricados con IA, es que la corporación, gracias a la tecnología, puede cambiar la narrativa.

“La época en la que transcurre el libro ahora coincide con la nuestra, y la distancia entre el mundo distópico que describe y la realidad actual se ha reducido. La perspicacia de la obra de ciencia ficción de King, publicada originalmente bajo el seudónimo de Richard Bachman, es innegable. Su relevancia contemporánea debería traducirse en una mayor sensación de urgencia”, señala The Hollywood Reporter.

El medio considera que el director imaginó una versión de Estados Unidos. “América autoritaria en 2025, gobernada por una corporación gigantesca que controla el flujo de información y mantiene a las clases bajas sometidas”.

