Cine y series

'Depredador: Tierras salvajes', la reinvención de la saga

Estreno. En la película dirigida por Dan Trachtenberg, destaca el personaje interpretado por Elle Fanning.

Elle Fanning ingresa a la saga.
Elle Fanning ingresa a la saga. | Difusión.

Depredador: Tierras salvajes, es la superproducción que se estrena esta semana. En los primeros minutos, la cinta dirigida por Dan Trachtenberg (de Depredador: la presa) muestra la tierra de los Yautja y veremos a los hermanos Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) y Kwei (Mike Homik) en una pelea que le costará la vida a uno de ellos a manos del patriarca. Así es como Dek, “el más débil”, sobrevive al ser defendido por su hermano.

       La historia, entonces, le da un matiz distinto a un personaje en duelo que abandona su tierra en una nave espacial hacia Genna, ‘el planeta de la muerte’ para demostrar que puede ser clave para su clan.  El director y su equipo construyen un planeta de forma espectacular: fauna y flora con seres violentos y con la amenaza de una compañía que ha enviado a robots de forma humana para capturar a una especie inmortal, Kalisk. “Bienvenido al planeta más peligroso del universo, donde todo trata de matarte”, dicen en el tráiler.

Dek conoce a Thia (Elle Fanning), una androide Weyland-Yutani que está colgada entre los arbustos sin extremidades y que ha sobrevivido a Kalisk. Thia viajó a Genna con una misión, tiene programada una gran cantidad de información, habla perfectamente su idioma y le propone acompañarlo para enfrentarse a las criaturas y plantas letales.

Elle Fanning ha dicho que necesitaron esfuerzo físico en varias escenas y también consideró interesante el giro de la historia. “Quedé impresionada por la capacidad de Trachtenberg de engranar el mundo de esta criatura peligrosa, pero también con el corazón que tenía la película, sobre todo en lo que concierne al personaje femenino”, declaró a la revista Glamour la hermana de Dakota Fanning.

Ambos personajes funcionan como un equipo. El ‘Depredador’ no es antagonista y lo vemos, por momentos, vulnerable. Evidentemente, a pesar de que la película tiene escenas violentas, los fans de la saga y de Arnold Schwarzenegger pueden echar de menos más escenas de acción.

Pero el regreso de Trachtenberg a la saga se centra en el llamado hijo débil de los Yautja, el más joven, que entenderá que no puede luchar solo y terminará liderando un equipo contra las intenciones de una compañía y otras amenazas. De esa forma, podrá liderar su clan. Depredador: Tierras salvajes, producido por Disney, se estrena este jueves.

