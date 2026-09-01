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'Jhon Pulpo' cambió de look para evadir la justicia: cabecilla de Los Pulpos fue detenido en Bolivia

El cabecilla de Los Pulpos, organización criminal vinculada a extorsiones y secuestros, había modificado su apariencia para evadir a las autoridades.

Detenido en Bolivia 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de Los Pulpos, con nueva apariencia
Detenido en Bolivia 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de Los Pulpos, con nueva apariencia | Foto: composición LR
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Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, fue detenido este martes 1 de septiembre en Bolivia, según confirmó el ministro del Interior, César Astudillo. El prófugo presenta una apariencia distinta a la registrada en las imágenes con las que las autoridades lo buscaban: ahora luce el cabello lacio, cejas más pobladas y cambios en los rasgos de su rostro.

Cruz Torres operaba principalmente en Trujillo y otras zonas del país y, según la Policía, habría modificado reiteradamente su apariencia física para evitar ser identificado. El Estado peruano ofrecía una recompensa de S/500.000 por información que permitiera ubicarlo.

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¿Cómo luce 'Jhon Pulpo'?

Tras su captura en Bolivia, las imágenes difundidas muestran al cabecilla de Los Pulpos con cabello lacio peinado hacia abajo, cejas más pobladas y una nariz de apariencia diferente. Estos cambios se suman a las modificaciones físicas que las autoridades ya habían advertido durante su búsqueda.

A inicios de año, durante un operativo internacional realizado en Bolivia, las autoridades capturaron a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, quien tenía una requisitoria por el secuestro del hijo de una exregidora de El Porvenir. La intervención ocurrió en la ciudad de La Paz, donde las autoridades hallaron un documento de identidad falso que, según la Policía, pertenecería a Cruz Torres.

El documento estaba a nombre de Santiago Saavedra Quispe y constituyó uno de los elementos que permitieron establecer que el prófugo habría recurrido a una identidad falsa. En ese momento, la Policía también informó que había cambiado algunos rasgos de su rostro y que utilizaba el cabello ensortijado para dificultar su identificación.

Captura y traslado

César Astudillo señaló que 'Jhon Pulpo' es considerado el principal cabecilla de Los Pulpos, organización criminal vinculada principalmente con extorsiones, secuestros y otros hechos violentos en Trujillo y otras zonas del país.

Cruz Torres, quien tiene una sentencia de cadena perpetua en el Perú, permaneció prófugo durante varios años y habría utilizado distintos recursos para evitar su captura.

El ministro del Interior indicó que el detenido será trasladado al Perú para responder ante las autoridades por los procesos e investigaciones que existen en su contra.

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