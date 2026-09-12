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Gobierno de Argentina reactiva su Base Naval de Ushuaia en medio de la tensión por las islas Malvinas

La obra, iniciada en 2022, solo ha ejecutado el 9,13% y busca consolidar la presencia argentina en la Antártida, tras la disputa territorial con el Reino Unido por las Malvinas.

La reactivación de la base coincide con acciones de Argentina contra empresas que explotan recursos en aguas de Malvinas. Foto: AFP.
La reactivación de la base coincide con acciones de Argentina contra empresas que explotan recursos en aguas de Malvinas. Foto: AFP.
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El Gobierno de Javier Milei reactivó el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia y busca priorizar su financiamiento en el Presupuesto 2027, en medio de la nueva ofensiva argentina contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas y del creciente interés internacional por el Atlántico Sur y la Antártida.

La obra, iniciada en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, permaneció prácticamente paralizada. Hasta ahora solo se ejecutó el 9,13% del proyecto, con una placa de hormigón de unos 2.500 metros cuadrados dentro de un predio de 38 hectáreas, según la información proporcionada por el Gobierno argentino.

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Milei instruyó al ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, para que priorice en el proyecto presupuestario de 2027 los recursos destinados a la base y a otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. La iniciativa apunta a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a Ushuaia en una plataforma logística para las operaciones hacia la Antártida.

El Presidente vinculó esta estrategia con la disputa territorial con el Reino Unido. Durante su mensaje nacional, sostuvo que la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia y planteó la necesidad de fortalecer la capacidad argentina de proyección.

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Un proyecto con dimensión geopolítica

La ubicación de Ushuaia, frente al Canal Beagle y próxima a las rutas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico, otorga a la obra una importancia que trasciende su función militar.

Daniel Guzmán, excombatiente de la guerra de Malvinas y analista internacional, consideró que el objetivo central sería consolidar esa presencia antártica. Según explicó a AFP, la instalación podría servir tanto para patrullar la zona como para prestar servicios a otras armadas.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, opositor a Milei, también respaldó la construcción, aunque marcó una condición: “La apoyamos siempre y cuando no implique la participación de otros países”.

En 2024, el mandatario se reunió en Ushuaia con la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y presentó la iniciativa como un punto estratégico para el acceso a la Antártida. El Gobierno posteriormente negó que se tratara de una base conjunta y el portavoz presidencial Adrián Ravier afirmó que el proyecto es cien por ciento argentino.

Malvinas vuelve al centro de la estrategia

La reactivación de la base ocurre mientras Buenos Aires endurece su respuesta contra las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en las aguas próximas a las Malvinas bajo control británico.

Argentina presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus filiales por operar en el área sin autorización argentina. La medida forma parte de la ofensiva anunciada por Milei contra las compañías involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

El Gobierno argentino también anunció acciones contra otras empresas vinculadas a las actividades petroleras y sostiene que las licencias otorgadas por el Reino Unido vulneran la legislación nacional.

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