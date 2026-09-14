Argentina protesta ante la Cancillería de Uruguay por el stand británico sobre las Malvinas en Expo Prado 2026

Argentina demanda que Uruguay evite contactos oficiales con delegaciones de las islas. Foto: El País Uruguay.

Argentina demanda que Uruguay evite contactos oficiales con delegaciones de las islas. Foto: El País Uruguay.

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El gobierno argentino presentó una protesta formal ante la Cancillería de Uruguay por la presencia de un espacio dedicado a las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado 2026, en Montevideo. La representación diplomática cuestionó que el stand utilice la denominación Falklands, distribuya material sobre el archipiélago y reciba a representantes de su autodenominado gobierno.

La queja fue enviada el 31 de agosto y, según Infobae y El País Uruguay, reclamó a las autoridades uruguayas que no mantuvieran contactos oficiales con representantes isleños y que trasladaran la posición argentina a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), organizadora de la exposición.

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"Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado ‘escritorio’ de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado", señala la carta de la Embajada argentina, citada por ambos medios.

La representación diplomática sostuvo además que en el pabellón británico se instaló "un ‘escenario isleño’ en el cual se distribuye material en español sobre las Islas Malvinas con la denominación incorrecta utilizada por el Reino Unido" y que también se repartieron "folletos de contenido netamente político".

El espacio incluye imágenes del archipiélago bajo el nombre The Falkland Islands y material promocional. Entre las actividades anunciadas figura un gin tasting con la invitación: "Degustá el Gin de las Islas Falklands", según la describen las publicaciones.

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La presencia de representantes isleños

La protesta argentina también puso el foco en la participación de delegaciones vinculadas al denominado gobierno de las islas.

Según la nota diplomática, se produjo "la visita de ‘delegaciones’ del autodenominado ‘gobierno’ isleño, el cual no es reconocido" por Argentina ni Uruguay. La Embajada afirmó que esas visitas incluyeron "en al menos dos oportunidades a pretendidos ‘legisladores’ de la autodenominada ‘Asamblea legislativa’ de las Islas Malvinas".

Argentina pidió que las autoridades uruguayas evitaran contactos oficiales con esas personas y manifestó su preocupación por el uso de la exposición agropecuaria como espacio de promoción de la posición británica.

"Frente a la posibilidad que se verifique nuevamente la presencia de un ‘escritorio isleño’ en el pabellón británico de la feria Expo Prado 2026, la República Argentina lamentaría profundamente que se aproveche el tradicional evento del agro uruguayo para promover el posicionamiento británico en las Islas Malvinas como si se tratara de una entidad diferenciada de la República Argentina", expresó la Embajada, según El País Uruguay.

La Cancillería uruguaya, encabezada por Mario Lubetkin, trasladó inicialmente el planteo argentino a las presidencias del Senado y de Diputados, Carolina Cosse y Rodrigo Goñi. "En el caso que parlamentarios nacionales participen en la Expo Prado 2026, se sugiere evitar contactos de carácter oficial con eventuales representantes o enviados de las Islas Malvinas", según la carta difundida.

Sin embargo, después de la controversia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay envió una nueva comunicación al Parlamento y dejó sin efecto la recomendación inicial. "La citada comunicación fue enviada por error involuntario", señaló la nueva carta.