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Ciencia

Arqueólogos establecen fecha de antigua fortaleza construida hace más de 800 años y confirman hipótesis de la Edad Media

Este hallazgo revela no solo la historia de la fortaleza, sino que también podría representar uno de los primeros experimentos políticos y militares de los Caballeros Teutónicos en Transilvania.

Los estudios revelaron que las murallas de Feldioara se levantaron entre 1211 y 1225, periodo en el que la Orden Teutónica controló la región.
Los estudios revelaron que las murallas de Feldioara se levantaron entre 1211 y 1225, periodo en el que la Orden Teutónica controló la región. | Foto: Dall-E
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Una fortaleza medieval ubicada en Transilvania, actual Rumanía, ha permitido resolver uno de los debates históricos más prolongados sobre la presencia de los Caballeros Teutónicos en Europa oriental. Gracias a un innovador análisis científico aplicado a los morteros de sus antiguas murallas, arqueólogos lograron fechar con precisión las primeras fases de construcción del recinto y confirmar una hipótesis que llevaba siglos en debate entre especialistas.

El hallazgo, publicado en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, aporta la evidencia más sólida obtenida hasta ahora sobre el origen de la fortaleza de Feldioara, también conocida como Marienburg. Los resultados sitúan la construcción de sus estructuras más antiguas durante el breve periodo en que los Caballeros Teutónicos controlaron la región entre 1211 y 1225.

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La fortaleza medieval de Feldioara confirma la presencia de los Caballeros Teutónicos

La historia de Feldioara siempre ha estado estrechamente vinculada a la Orden Teutónica. Situada en la región histórica de Transilvania, la fortaleza ocupaba una posición estratégica desde la que se controlaban rutas de comunicación y movimientos militares en la frontera oriental del antiguo Reino de Hungría.

Durante décadas, historiadores y arqueólogos sostuvieron que los teutónicos habían levantado las primeras murallas de piedra del enclave, aunque no existían pruebas científicas concluyentes. Ahora, los análisis realizados sobre los morteros de las estructuras más antiguas revelaron que varias muestras corresponden cronológicamente al periodo comprendido entre 1211 y 1225, lo que coincide con la presencia de la orden militar en la zona.

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El análisis de la fortaleza medieval revela una hipótesis debatida desde la Edad Media

La clave de la investigación estuvo en el estudio de los morteros utilizados para unir las piedras de las murallas. Los científicos aplicaron técnicas avanzadas de arqueometría para aislar pequeñas fracciones de calcita formadas durante el endurecimiento original del material. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a análisis mediante espectrometría Raman y datación por acelerador de masas.

Los resultados permitieron establecer por primera vez una cronología absoluta de las construcciones más antiguas del recinto. Según los autores del estudio, esta datación proporciona el primer conjunto de evidencias absolutas que permite relacionar las construcciones más antiguas de Feldioara con la presencia teutónica en Transilvania. Para los especialistas, el descubrimiento tiene una relevancia que va más allá de la propia fortaleza, pues Feldioara podría representar uno de los primeros experimentos políticos y militares de los Caballeros Teutónicos antes de su expansión hacia Prusia y el mar Báltico.

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