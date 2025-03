En 2009, el caso de Natalie Suleman, hoy conocida como 'Octomom', captó la atención de los medios internacionales y de la comunidad médica. La joven estadounidense dio a luz a ocho bebés en una sola noche, convirtiéndose en la madre del primer grupo de octillizos que lograron sobrevivir. Sin embargo, este no fue su primer embarazo, ya que antes de este histórico nacimiento, Suleman ya era madre de seis niños.

Los 14 hijos de Natalie fueron concebidos por fertilización in vitrio (FIV) y, aunque reveló en una reciente entrevista con People que no cambiaría el hecho de haberse convertido en madre de una familia numerosa, lamenta no haber denunciado al doctor Michael Kamrava, responsable de supervisar sus tratamientos de fertilidad que la llevaron a quedar embarazada de octillizos.

PUEDES VER:

¿Cómo Natalie Suleman quedó embarazada de octillizos?

El deseo de Natalie de formar una familia numerosa nació en su infancia, marcada por la soledad de ser hija única. Siempre anheló brindar a sus hijos un hogar estable y predecible, algo que sintió que le faltó cuando era niña, por lo que tomó la decisión de convertirse en madre mediante la fertilización in vitrio. Sin embargo, nunca imaginó que quedaría embarazada de octillizos.

Según revelaron varios medios de Estados Unidos, en su último procedimiento de FIV, el doctor Michael Kamrava, médico en supervisar su tratamiento, implantó 12 embriones en lugar de los dos recomendados por los estándares médicos. En un principio, Kamrava le aseguró a Suleman que solo había transferido seis, pero tiempo después reconoció que en realidad había duplicado esa cifra.

PUEDES VER:

La implantación de 12 embriones no solo representó un riesgo para la salud de Natalie Suleman y sus octillizos, sino que también desató un intenso debate médico y ético sobre los límites de la fertilización in vitro. Como consecuencia, el doctor Kamrava fue sometido a una investigación que finalmente llevó a la revocación de su licencia médica.

Suleman responsabiliza al hospital donde nacieron sus octillizos por su exposición mediática y, aunque no demandó a Kamrava, sí tomó leyes legales contra la institución.

La vida de Natalie Suleman y sus octillizos

Suleman ha enfrentado grandes desafíos tanto económicos como emocionales al criar sola a sus 14 hijos, pero afirma que, a pesar de todo, su familia sigue unida y fortalecida. En la entrevista brindada a People, destacó que sus hijos han crecido siendo “humildes, con los pies en la tierra, amables y de buen corazón”. Hoy en día, los octillizos tienen 14 años, mientras que sus hermanos mayores ya han entrado en la adultez.