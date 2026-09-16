Cerro de Pasco celebra el regreso del fútbol profesional. Luego de varios meses de espera, Unión Minas confirmó que disputará la Fase Final de la Liga 2 2026 en el tradicional estadio Daniel Alcides Carrión, recinto reconocido por la FIFA como el de mayor altitud en el mundo.

Durante su participación en la fase regional del torneo de ascenso, el 'Rodillo Minero' trasladó su localía al Estadio IPD de Huancayo (3.259 metros) y al Estadio Máximo Arellano (3.675 metros).

Unión Minas vuelve al estadio más alto del mundo

A través de un emotivo video en redes sociales, Unión Minas celebró el retorno a su recinto, que se encuentra a una altitud de 4.380 metros sobre el nivel del mar.

“Nada como volver a casa. Hay lugares que se llevan en el corazón. No regresamos solos… regresamos con nuestra gente, con nuestros recuerdos y con ese sentimiento que nunca se fue. Hoy, más que nunca, estamos en casa”, se lee en su cuenta de Facebook.

¿Cuándo jugará Unión Minas en el Estadio Daniel Alcides Carrión?

El esperado regreso de Unión Minas al Daniel Alcides Carrión ocurrirá el martes 6 de octubre. El 'Rodillo Minero' recibirá a Unión Comercio, desde la 1.15 p. m., por la segunda jornada del grupo A de la Liga 2.

Fase Final de la Liga 2

La Fase Final de la Liga 2 se encuentra conformada por 12 equipos, divididos en 3 grupos. De acuerdo con el formato, avanzarán a semifinales los primeros de cada zona y el mejor segundo.