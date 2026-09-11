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China construyó un puente a 625 metros sobre un río: mide casi 3 kilómetros y atraviesa uno de los mayores abismos del país

Gracias a esta estructura, que utiliza 22.000 toneladas de acero, los viajeros pueden cruzar el cañón en minutos, un trayecto que antes tomaba hasta dos horas. También es ahora una atracción turística.

China ha inaugurado un impresionante puente a 625 metros sobre el río Beipan, que mide 2.890 metros de longitud, convirtiéndose en el más alto del mundo.
China ha inaugurado un impresionante puente a 625 metros sobre el río Beipan, que mide 2.890 metros de longitud, convirtiéndose en el más alto del mundo. | Foto: Construnews
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China construyó un puente a 625 metros sobre un río: mide casi 3 kilómetros y atraviesa uno de los mayores abismos del país. La gigantesca estructura se encuentra en la provincia de Guizhou y cruza el profundo cañón formado por el río Beipan, en una de las zonas montañosas más complejas de China.

Con una longitud de 2.890 metros y un vano principal de 1.420 metros, el puente del Gran Cañón de Huajiang se convirtió en una de las obras de ingeniería más impresionantes de la región. Su enorme altura permite que vehículos circulen a más de medio kilómetro sobre el fondo del valle.

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Un puente suspendido a 625 metros sobre el río

La calzada del puente se encuentra a 625 metros sobre el curso del río Beipan, una altura que le permite ostentar el récord mundial como el puente más alto si se considera la distancia entre el tablero y el fondo del valle. Para dimensionar su tamaño, el Empire State Building mide 443 metros incluyendo su antena.

La estructura tiene casi tres kilómetros de longitud y cuenta con un vano principal de 1.420 metros sin apoyos intermedios. Esta configuración fue necesaria debido a la profundidad del cañón, ya que construir grandes pilares desde el fondo habría aumentado todavía más la dificultad de una obra realizada entre montañas.

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De un viaje de dos horas a un cruce de apenas minutos

Antes de que existiera este puente, atravesar esta zona de Guizhou podía tomar cerca de dos horas debido a las carreteras que debían rodear las montañas. La nueva conexión permite cruzar directamente el cañón en apenas minutos, transformando por completo el recorrido.

La construcción comenzó en enero de 2022 y requirió alrededor de 22.000 toneladas de acero, casi el doble del peso de la Torre Eiffel. El puente abrió oficialmente al tránsito el 28 de septiembre de 2025 y actualmente también se ha convertido en una atracción turística, con miradores, pasarelas de cristal y actividades de aventura.

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