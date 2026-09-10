Policía de Brasil registra 49 inmuebles por una red que desvió recursos públicos para financiar película sobre Bolsonaro

Jair Bolsonaro aparece como figura central del filme cuya producción es examinada por la Policía Federal, que registró 49 inmuebles y busca rastrear el destino de fondos | AFP

Jair Bolsonaro aparece como figura central del filme cuya producción es examinada por la Policía Federal, que registró 49 inmuebles y busca rastrear el destino de fondos | AFP

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La Policía Federal de Brasil registró este jueves 49 inmuebles en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal como parte de la Operación Make Up, que investiga una presunta red de desvío de recursos públicos para financiar una película sobre Jair Bolsonaro. La pesquisa alcanza a 29 personas y busca determinar si fondos de enmiendas parlamentarias terminaron en empresas relacionadas con la producción de Dark Horse.

Entre los investigados figuran el diputado Mario Frias, exsecretario de Cultura durante el gobierno de Bolsonaro y productor ejecutivo y guionista del filme, además de Karina Gama, productora y responsable de Go Up Entertainment, el Instituto Conhecer Brasil (ICB) y la Academia Nacional de Cultura (ANC). La operación fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, quien instruye causas relacionadas con transferencias irregulares de fondos públicos mediante enmiendas.

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Investigan millones de reales ligados a Dark Horse

La investigación sigue el recorrido de recursos que, según la Policía Federal de Brasil, pudieron salir de contratos públicos vinculados al ICB y llegar a empresas relacionadas con la obra. Las autoridades sospechan de una estructura que utilizó entidades contratadas de forma irregular, sin pruebas efectivas de los servicios prestados, con el objetivo de fragmentar y ocultar el destino del dinero.

Los datos del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), citados en la decisión judicial, muestran movimientos por R$19,03 millones en Go Up Entertainment del 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025. En ese periodo, la compañía registró créditos por R$8,9 millones y débitos por R$10 millones. El rodaje de Dark Horse ocurrió en São Paulo entre el 20 de octubre y el 7 de diciembre de ese año.

Entre los principales ingresos aparecen R$3,92 millones de Moneycorp Banco de Câmbio, R$2,61 millones de GO7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural, R$1 millón de Marcello de Oliveira Lopes, R$750.000 de NTT Brasil y R$645.400 de Mario Frias.

La Policía detectó una transferencia de R$750.000 de NTT Brasil que guarda similitud con cerca de R$700.000 recibidos por Dinâmica Editora e Instituto Super Poder Educacional, empresas del mismo grupo, a través del ICB. Para los investigadores, esa ruta podría formar parte de un circuito destinado a desviar fondos públicos.

El caso incluye una pesquisa separada sobre R$61 millones que Daniel Vorcaro, controlador del liquidado Banco Master, habría destinado a la producción. Flávio Bolsonaro reconoció que pidió pagos a Vorcaro con el fin de cubrir gastos del filme. Los mensajes hallados en el teléfono del empresario muestran solicitudes del senador, quien buscaba acelerar esas transferencias.

Objetivos de la PF

Mario Frias aparece como uno de los principales objetivos de la Operación Make Up. La Policía sostiene que transfirió R$645.400 a Go Up Entertainment y cuestiona su capacidad económica de realizar ese desembolso en menos de dos meses, debido a que su ingreso mensual de congresista figura en R$44.008,52.

Las pesquisas además apuntan a Karina Gama, cuya organización recibió dinero de enmiendas parlamentarias. Tres legisladores del Partido Liberal, entre ellos Frias, Bia Kicis y Marcos Pollon, destinaron cerca de 2,6 millones de reales a una entidad vinculada con Gama. Otra parte de la investigación señala R$2 millones procedentes de dos enmiendas impulsadas por Frias para el ICB.

Kicis y Pollon también figuran en la lista de los investigados. La Policía cuestiona que recursos de sus enmiendas, correspondientes al Distrito Federal y Mato Grosso do Sul, respectivamente, tuvieran como destino una organización ubicada en São Paulo.

No existen órdenes de arresto en esta fase. Frias y Gama recibieron además la prohibición de salir de Brasil, mientras que el diputado también quedó impedido de mantener contacto con otros investigados.

Flávio Bolsonaro acusa a Dino de interferencia política

Flávio Bolsonaro no figura como objetivo de los registros de la Operación Make Up, aunque sí aparece en otra investigación vinculada con el financiamiento de Dark Horse. El hijo de Jair Bolsonaro rechazó las sospechas y atribuyó la actuación judicial a una disputa electoral.

“Esta película es completamente íntegra. No se utilizó ni un solo céntimo de dinero público, como he dicho innumerables veces. Se puede examinar de arriba abajo, de un lado a otro, y no se encontrará nada”, afirmó Flávio Bolsonaro.

El senador también acusó a Flávio Dino de intentar interferir en las elecciones. La única realidad, ¿cuál es la base de esta operación? Política”, sostuvo.

La investigación deberá determinar si los recursos que llegaron a las empresas relacionadas con la obra tuvieron origen público y si existió una estructura coordinada para ocultar su recorrido.