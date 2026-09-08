HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Ahora ¿Quiénes son los caviares? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Hace 200 años parecía una buena idea plantarlo para alimentar a la población: hoy es una especie invasora que se combate con drones

Investigadores han recurrido al uso de Tectococcus ovatus, un insecto, como solución para controlar esta especie invasora que amenaza los ecosistemas tropicales.

La llegada del guayabo de fresa a Hawái en 1825, originario de Brasil, se convierte en una amenaza invasora que desplaza la flora nativa y altera los ecosistemas tropicales.
La llegada del guayabo de fresa a Hawái en 1825, originario de Brasil, se convierte en una amenaza invasora que desplaza la flora nativa y altera los ecosistemas tropicales. | Foto: Secret garden
Escuchar
Resumen
Compartir

Hace dos siglos, la llegada de una planta procedente de Brasil a Hawái parecía una oportunidad para alimentar a la población y aprovechar sus frutos. Nadie podía imaginar que aquella introducción terminaría convirtiendo al guayabo de fresa en una de las especies invasoras más agresivas del archipiélago.

Hoy, el escenario es completamente distinto. El Psidium cattleyanum se ha extendido por los bosques hawaianos, desplaza a la vegetación nativa y amenaza con alterar los ecosistemas tropicales, por lo que los investigadores han tenido que recurrir a una solución tan llamativa como inesperada: drones que ayudan a distribuir insectos para combatirlo.

TE RECOMENDAMOS

TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS: ¿QUÉ CAMBIOS TRAEN PARA TU SIGNO? 🔮 | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Este es el Tectococcus ovatus que se usa para combatir la invasión del guayabo de fresa.

Este es el Tectococcus ovatus que se usa para combatir la invasión del guayabo de fresa.

PUEDES VER: Chile es el único país de Sudamérica que posee las 25 especies invasoras más dañinas de la Tierra

lr.pe

El árbol que llegó para alimentar a Hawái y terminó convirtiéndose en una amenaza

El guayabo de fresa llegó a Hawái desde Brasil en 1825, pero con el paso del tiempo encontró unas condiciones ideales para expandirse. La planta puede formar densas poblaciones que compiten con la vegetación autóctona y modifican la estructura del bosque tropical.

Para intentar frenar su avance, se utiliza Tectococcus ovatus, un pequeño insecto originario de Brasil que se alimenta exclusivamente de este árbol. El insecto forma unas pequeñas agallas en las hojas y ramas del guayabo de fresa, debilitando progresivamente la planta y ayudando a limitar su expansión.

PUEDES VER: Una serpiente viajó oculta en un cargamento militar hasta una isla del Pacífico: 40 años después, casi todas las aves nativas desaparecieron

lr.pe

Drones para combatir una invasión que resulta difícil de alcanzar

El principal problema es que muchas de las zonas afectadas se encuentran en bosques densos y de difícil acceso. Distribuir los insectos manualmente obliga a los equipos a desplazarse por terrenos complicados, una tarea que consume mucho tiempo y limita el alcance de las campañas de control.

Por eso, los investigadores probaron un sistema instalado en drones capaz de lanzar las estructuras que contienen los insectos sobre los árboles. Aunque el método manual consiguió una mayor precisión en cada lanzamiento, el dron redujo en un 77% el tiempo necesario para tratar cada árbol y consiguió una mayor proporción de árboles colonizados un año después.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Este paraíso de EE. UU. abre sus puertas al mundo: puedes vivir gratis a cambio de cuidar cerdos rescatados 20 horas de trabajo

Este paraíso de EE. UU. abre sus puertas al mundo: puedes vivir gratis a cambio de cuidar cerdos rescatados 20 horas de trabajo

LEER MÁS
Las rocas a 4 km bajo el Pacífico que esconden más de 20.000 millones de toneladas de un tesoro submarino único en la Tierra

Las rocas a 4 km bajo el Pacífico que esconden más de 20.000 millones de toneladas de un tesoro submarino único en la Tierra

LEER MÁS
Peruana fue despedida un año antes de terminar su pasantía de US$7.000 en EEUU por quejarse del incumplimiento del programa

Peruana fue despedida un año antes de terminar su pasantía de US$7.000 en EEUU por quejarse del incumplimiento del programa

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025