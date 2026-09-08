Hace 200 años parecía una buena idea plantarlo para alimentar a la población: hoy es una especie invasora que se combate con drones

La llegada del guayabo de fresa a Hawái en 1825, originario de Brasil, se convierte en una amenaza invasora que desplaza la flora nativa y altera los ecosistemas tropicales. | Foto: Secret garden

La llegada del guayabo de fresa a Hawái en 1825, originario de Brasil, se convierte en una amenaza invasora que desplaza la flora nativa y altera los ecosistemas tropicales. | Foto: Secret garden

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Hace dos siglos, la llegada de una planta procedente de Brasil a Hawái parecía una oportunidad para alimentar a la población y aprovechar sus frutos. Nadie podía imaginar que aquella introducción terminaría convirtiendo al guayabo de fresa en una de las especies invasoras más agresivas del archipiélago.

Hoy, el escenario es completamente distinto. El Psidium cattleyanum se ha extendido por los bosques hawaianos, desplaza a la vegetación nativa y amenaza con alterar los ecosistemas tropicales, por lo que los investigadores han tenido que recurrir a una solución tan llamativa como inesperada: drones que ayudan a distribuir insectos para combatirlo.

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Este es el Tectococcus ovatus que se usa para combatir la invasión del guayabo de fresa.

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El árbol que llegó para alimentar a Hawái y terminó convirtiéndose en una amenaza

El guayabo de fresa llegó a Hawái desde Brasil en 1825, pero con el paso del tiempo encontró unas condiciones ideales para expandirse. La planta puede formar densas poblaciones que compiten con la vegetación autóctona y modifican la estructura del bosque tropical.

Para intentar frenar su avance, se utiliza Tectococcus ovatus, un pequeño insecto originario de Brasil que se alimenta exclusivamente de este árbol. El insecto forma unas pequeñas agallas en las hojas y ramas del guayabo de fresa, debilitando progresivamente la planta y ayudando a limitar su expansión.

Drones para combatir una invasión que resulta difícil de alcanzar

El principal problema es que muchas de las zonas afectadas se encuentran en bosques densos y de difícil acceso. Distribuir los insectos manualmente obliga a los equipos a desplazarse por terrenos complicados, una tarea que consume mucho tiempo y limita el alcance de las campañas de control.

Por eso, los investigadores probaron un sistema instalado en drones capaz de lanzar las estructuras que contienen los insectos sobre los árboles. Aunque el método manual consiguió una mayor precisión en cada lanzamiento, el dron redujo en un 77% el tiempo necesario para tratar cada árbol y consiguió una mayor proporción de árboles colonizados un año después.