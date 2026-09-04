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Machado alerta a Trump por el acuerdo petrolero y acusa al gobierno de Delcy Rodríguez de ser ilegítimo

Machado respaldó la cooperación petrolera con Estados Unidos, pero pidió que el proceso avance junto con un calendario electoral que permita elegir mediante voto popular al próximo presidente de Venezuela.

Machado, desde el exilio, plantea que el gobierno venezolano no representa la voluntad popular
Machado, desde el exilio, plantea que el gobierno venezolano no representa la voluntad popular | AFP
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La líder opositora venezolana María Corina Machado alertó este jueves al presidente Donald Trump sobre el acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En un video difundido desde el exilio, la premio Nobel de la Paz afirmó que Caracas carece de legitimidad para negociar el patrimonio energético del país.

Machado explicó que tardó en pronunciarse porque intentó reunir información suficiente sobre el convenio. "¿Quién firma? ¿Qué es realmente lo que se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?", cuestionó. El pacto otorga a Washington el control de 65.000 millones de barriles distribuidos en 17 campos petroleros.

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Acusa de ilegítimo al gobierno de Delcy Rodríguez

Según la dirigente opositora, el entendimiento se selló con una administración que no representa la voluntad popular. "Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores", sostuvo en su mensaje grabado en Panamá, donde reside desde que salió de forma clandestina del país.

La exdiputada reconoció que el sector petrolero es "solo una parte de la inmensa reconstrucción" que requiere Venezuela. Sin embargo, insistió en que ningún proyecto funcionará de manera aislada en una nación con fragilidad institucional. "Todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia", agregó.

Machado defendió la alianza con Estados Unidos, pero condicionó su éxito a la existencia de un gobierno elegido por voto popular. También exigió que, en paralelo a las reformas económicas, se establezca un calendario electoral a fin de escoger a un nuevo jefe de Estado.

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Trump dice que Venezuela no está lista para elecciones

El mandatario estadounidense reconoció que la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa la convocatoria de comicios. "Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", declaró Trump. El republicano agregó que su administración sacó al país "de una dictadura" y ahora mantiene una relación fluida con Caracas.

Rodríguez confirmó que habrá proceso electoral cuando existan las condiciones adecuadas. La funcionaria habló durante una comparecencia junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien visitó la capital venezolana para firmar contratos con Chevron, General Electric Vernova y la italiana Eni.

El convenio principal prevé beneficios que le otorgarán a Venezuela 209.000 millones de dólares en 25 años. La Casa Blanca entregó además una concesión de 100 años a North American Blue Energy Partners, empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt, con el fin de explotar crudo venezolano.

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Ministra pide el fin total de las sanciones

Paula Henao, ministra de Hidrocarburos, afirmó que la flexibilización de sanciones aplicada tras la captura de Nicolás Maduro resulta insuficiente. "Hemos estado en una etapa de apertura de la inversión, se flexibilizan algunas medidas, pero no es suficiente", señaló en entrevista con Venezolana de Televisión.

Henao calificó como un hito histórico la firma de acuerdos que permitirán a Chevron expandir sus operaciones en los bloques Carabobo 1 y Carabobo 2. Según sus cálculos, la producción de las empresas con participación de la compañía estadounidense pasará de 270.000 barriles diarios a más de 700.000 en el mediano plazo.

Venezuela posee las mayores reservas certificadas de petróleo del planeta, con más de 300.000 millones de barriles. La producción sigue limitada por décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción. El gobierno interino busca capital extranjero para reactivar la industria, mientras la oposición exige garantías democráticas antes de respaldar el proceso.

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