Corte de Lambayeque fortalece conocimientos sobre filiación en formación para orientadoras judiciales

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En el marco del proceso de formación dirigido a las Orientadoras Judiciales, se desarrolló la sesión sobre “Derecho de Familia – Filiación”, a cargo de la doctora Zully Criss Chimpén Cadenillas, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía de Familia de Chiclayo, quien brindó una exposición orientada a fortalecer los conocimientos jurídicos de las participantes en materia de relaciones familiares y filiación.

Durante la jornada se abordó el concepto de filiación y su evolución dentro del ordenamiento jurídico peruano, tomando como referencia las disposiciones contenidas en las Constituciones de 1979 y 1993. La especialista explicó las diferencias en el tratamiento constitucional de la unión de hecho y la conformación de la familia, así como su relación con los derechos derivados de la filiación.

Asimismo, la ponente desarrolló las principales características del régimen legal de la filiación establecido en el Código Civil de 1984, revisando aspectos vinculados con la filiación matrimonial y las reglas aplicables a la determinación de la paternidad. Entre los temas expuestos se analizaron las presunciones legales y las acciones destinadas a cuestionar o establecer el vínculo filial.

La sesión también comprendió el análisis de la reclamación de la filiación matrimonial, destacándose que el hijo puede solicitar judicialmente que se declare su filiación y que esta acción tiene carácter imprescriptible. Además, se explicó la posibilidad de que la acción sea continuada por los herederos del hijo en determinados supuestos establecidos por la legislación.

La exposición permitió a las participantes conocer los alcances de estas instituciones jurídicas desde una perspectiva práctica, considerando que las situaciones relacionadas con filiación forman parte de los asuntos que pueden generar dudas y requerir orientación para el ejercicio de derechos vinculados a la identidad y las relaciones familiares.

Esta actividad forma parte del Ciclo de Formación y Evaluación para Orientadoras Judiciales, iniciativa impulsada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que busca brindar herramientas para que las orientadoras puedan cumplir adecuadamente su labor de orientación y acercamiento de la ciudadanía al sistema de justicia.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa generando espacios de formación jurídica que contribuyen a que las Orientadoras Judiciales cuenten con mayores herramientas para orientar a la ciudadanía, especialmente en materias vinculadas con derechos familiares y acceso a la justicia.