Corte de Lambayeque llega por primera vez a Pión para acercar servicios de justicia

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Rompiendo las barreras de la distancia y las dificultades geográficas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque llegó por primera vez hasta el distrito de Pión, provincia de Chota, para desarrollar una Campaña de Cultura Jurídica y acercar información, orientación y servicios judiciales a la población de esta comunidad, como parte de las acciones de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en coordinación con la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) Lambayeque.

Llegar hasta Pión representó un importante desplazamiento para la comitiva judicial. El recorrido comprendió carreteras con extensos tramos de trocha, numerosas curvas y el cruce de puentes, además del paso por el río Marañón en balsa, incluyendo el traslado de la camioneta que movilizó al equipo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Este esfuerzo permitió que la institución judicial llegue directamente hasta una población ubicada a considerable distancia de las principales sedes judiciales, reafirmando el compromiso de acercar los servicios de justicia a las personas que, por su ubicación geográfica, enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.

La jornada se desarrollaron en el interior de la Institución Educativa José Manuel Osores, donde se brindó atención y orientación a la población sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para acceder al sistema de justicia. Como parte de la jornada, también se recibió una demanda de alimentos y se coordinó la entrega de un endoso judicial, diligencias que estuvieron a cargo del secretario técnico de la Comisión Distrital, abogado Jorge Vargas Alarcón.

Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, destacó el recorrido realizado para llegar hasta Pión y señaló que este tipo de desplazamientos responden a la necesidad de que la institución esté presente en las poblaciones que forman parte de su jurisdicción, sin importar cuán alejadas se encuentren.

El titular de la Corte recordó que Pión pertenece al Distrito Judicial de Lambayeque y destacó la amplia extensión territorial de esta Corte, cuya jurisdicción comprende zonas de costa, sierra y selva. En ese sentido, resaltó la importancia de acercar la justicia a las comunidades que se encuentran alejadas de las sedes judiciales.

El titular de la Corte puso especial énfasis en el derecho a los alimentos, recordando que se trata de un derecho de los hijos y explicando que existen mecanismos que permiten presentar una demanda incluso mediante un celular, sin necesidad de acudir físicamente a un juzgado. Asimismo, exhortó a la población a prevenir y denunciar oportunamente cualquier forma de violencia contra la mujer, promoviendo relaciones basadas en la igualdad y el respeto.

También destacó el derecho a los alimentos, recordando que este constituye un derecho de los hijos. Explicó que existen mecanismos que permiten presentar una demanda de alimentos incluso mediante un celular, sin necesidad de acudir físicamente a un juzgado, facilitando de esta manera el acceso a los servicios judiciales.

Asimismo, exhortó a la población a prevenir y denunciar oportunamente cualquier forma de violencia contra la mujer, promoviendo relaciones basadas en la igualdad y el respeto, así como una actuación oportuna frente a cualquier situación de violencia.

La Campaña de Cultura Jurídica permitió acercar el Poder Judicial a la población de Pión mediante atención directa, orientación y difusión de información sobre sus derechos y los mecanismos que tiene a su alcance para acceder a la justicia.

Con esta primera presencia en Pión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar acercando sus servicios a las poblaciones de su jurisdicción, especialmente a aquellas que enfrentan mayores barreras geográficas, promoviendo una ciudadanía informada y garantizando que la distancia no sea un impedimento para acceder a la justicia.