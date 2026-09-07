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Volcán Krakatoa hizo erupción en Indonesia y paralizó aeropuertos con unos 270.000 pasajeros afectados

La ceniza volcánica alcanzó 15.000 metros y cubrió áreas de Banten, Java y Sumatra, elevando el riesgo para la aviación en Indonesia.

Las autoridades instan a evitar actividades en un radio de tres kilómetros alrededor del volcán. Foto: National Geographic.
Las autoridades instan a evitar actividades en un radio de tres kilómetros alrededor del volcán. Foto: National Geographic.
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La actividad del Anak Krakatoa, en Indonesia, provocó una fuerte alteración del transporte aéreo después de que una extensa nube de ceniza alcanzara el espacio aéreo del oeste del país. Ocho aeropuertos suspendieron o modificaron sus operaciones, afectando a unos 270.000 pasajeros y alrededor de 2.300 vuelos, según los últimos balances incluidos en los reportes.

Entre los aeropuertos afectados está el Soekarno-Hatta de Yakarta, uno de los principales del país.

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Las autoridades prolongaron las restricciones debido a la presencia de ceniza en la zona y recomendaron a los viajeros comprobar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos. La actividad volcánica se mantuvo durante unas 25 horas, aunque el episodio más intenso ya terminó y persisten explosiones intermitentes y una elevada actividad sísmica.

La ceniza llegó a cubrir sectores de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu. De acuerdo con la agencia meteorológica BMKG, la nube alcanzó hasta 15.000 metros de altura, una situación especialmente peligrosa para la aviación porque las partículas pueden ingresar en los motores, fundirse por las altas temperaturas y volver a solidificarse.

La Agencia Geológica de Indonesia mantiene al Anak Krakatoa en nivel III de alerta y advierte que todavía existe una elevada posibilidad de nuevos episodios eruptivos. Por ello, las autoridades recomiendan evitar actividades dentro de un radio de tres kilómetros alrededor.

El volcán se encuentra en el estrecho de Sunda, entre Java y Sumatra, a más de 150 kilómetros de Yakarta. Su actividad fue detectada nuevamente durante el fin de semana y una de las erupciones registradas el domingo duró unos 30 segundos.

Los efectos también alcanzaron vuelos internacionales. Entre las conexiones afectadas figuran rutas con Singapur, Doha, Sídney y Kuala Lumpur. En uno de los primeros balances, el Ministerio de Transporte reportó más de 22.000 pasajeros afectados y 209 vuelos perjudicados únicamente por la suspensión inicial del aeropuerto de Yakarta.

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Un volcán marcado por una tragedia histórica

El Anak Krakatoa, cuyo nombre significa 'Hijo del Krakatoa', surgió a partir de la caldera formada tras la gigantesca erupción del Krakatoa de 1883. Desde entonces ha registrado episodios de actividad periódica.

La erupción de 1883 está considerada una de las mayores catástrofes volcánicas de la historia y dejó un saldo estimado de 35.000 muertos.

El propio Anak Krakatoa protagonizó otro episodio devastador en 2018, cuando el derrumbe parcial de su estructura generó un tsunami que causó 429 muertes y obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas.

Indonesia se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad volcánica y sísmica debido al movimiento y encuentro de placas tectónicas. En ese contexto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el Anak Krakatoa mientras trabajan para recuperar progresivamente la normalidad en los aeropuertos afectados.

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