Ahora Nación propone que civiles formen parte de la Comisión de Ética en la Cámara de Diputados | CARLOS FELIX URPI | CARLOS FELIX URPI

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El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Diputados para cambiar la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria. La propuesta suma cuatro integrantes que no pertenezcan al Parlamento, dos profesores de derecho o ética de universidad pública y privada, un representante del Colegio de Abogados de Lima y un ciudadano propuesto por los organismos electorales junto a un diputado por cada grupo parlamentario, todos ratificados por el Pleno de la Cámara.

Manrique señala que la Comisión de Ética arrastra un problema de diseño desde el Congreso unicameral, ya que al estar compuesta solo por congresistas, sus integrantes están en un conflicto permanente entre sancionar a sus colegas de sus propias bancadas o tener cierto tipo de lealtad hacia sus partidos.

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Proyecto de Ahora Nación

Cabe recordar que hubo intentos previos de reformas parecidas. En el año 2020, el entonces congresista Alberto de Belaunde planteó una comisión integrada por un expresidente del Congreso, un excongresista, dos profesores de Derecho y un ciudadano elegido por la Defensoría del Pueblo. En el PL presentado por Manrique también se menciona a la bancada Peruanos por el Kambio que en el 2017 tuvo el mismo objetivo de romper la composición exclusivamente parlamentaria de la Comisión.

Manrique descartó ambos modelos de referencia en puntos específicos: dejó fuera a los exparlamentarios como posibles miembros, porque considera que muchos siguen ligados a los mismos partidos y acuerdos políticos, y también excluyó a la Defensoría del Pueblo como entidad designadora, al señalar que atraviesa un descrédito sostenido ante organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. En su lugar, delegó la selección de los miembros externos en los tres organismos del sistema electoral.

Proyecto propuesto por Jair Manrique

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Cuatro sanciones confirmadas en 150 denuncias durante el último periodo

El proyecto de Manrique se sustenta con cifras del periodo parlamentario 2021-2026, calificado por el propio texto como el peor Congreso de la historia. Entre 2021 y 2023, la Comisión de Ética acumuló 119 casos, de los cuales solo cuatro llegaron con recomendación de suspensión de 120 días y apenas dos sanciones fueron confirmadas en el Pleno. Para 2024, el número de denuncias recibidas desde el inicio del periodo llegó a alrededor de 150, con solo cuatro congresistas suspendidos, lo que el proyecto atribuye a una percepción de blindaje corporativo.

El documento también recuerda que, entre 2016 y 2019, renunciaron dos presidentes de la Comisión de Ética en menos de un año: Segundo Tapia, en mayo de 2017, y Juan Carlos Gonzales, en abril de 2018, en medio de cuestionamientos similares sobre la eficacia del órgano.