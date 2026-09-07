Qué pasa cuando bajas la palanca del baño: el peligro invisible que la ciencia acaba de revelar

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Una descarga del inodoro no solo hace desaparecer los residuos del retrete. La turbulencia que produce puede liberar al aire pequeñas partículas conocidas como aerosoles y bioaerosoles, capaces de desplazarse por el ambiente del baño. Una revisión científica halló que algunas investigaciones detectaron estas partículas a alturas que coinciden con la zona de respiración de los adultos, lo que plantea una posible vía de exposición por inhalación.

La publicación reciente en Science of the Total Environment, elaborada por investigadores de la Universidad de Flinders, examinó 22 estudios sobre los aerosoles generados durante la descarga. Los autores señalaron que los microorganismos pueden proceder tanto de la contaminación presente en la taza como del agua utilizada para descargarla.

La descarga del inodoro libera partículas que pueden llegar a la zona de respiración

El análisis mostró una amplia variación en la cantidad de aerosoles detectados según las características del inodoro, las condiciones de cada experimento y los métodos empleados para recoger las partículas. En varios trabajos, las concentraciones fueron mayores cerca del sanitario, especialmente alrededor de la altura del asiento.

La revisión también encontró evidencia de que algunas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante al menos 20 segundos después de accionar la descarga. La presencia de estos elementos no implica por sí misma que una persona vaya a contraer una enfermedad, pero sí plantea una posible ruta de exposición a microorganismos.

"La descarga del inodoro crea turbulencia que puede liberar aerosoles al aire circundante. Algunos estudios detectaron estos aerosoles a la altura de respiración de los adultos, lo que indica una posible vía de exposición por inhalación", explicó Lira Adiyani, autora principal del estudio.

El volumen de agua y la cantidad de microbios influyen

Uno de los factores identificados por los investigadores fue el volumen de agua empleado en cada descarga. Los experimentos revisados sugirieron que los sanitarios con descargas de mayor volumen suelen producir una cantidad superior de aerosoles. Por ello, los autores plantean que los modelos diseñados para utilizar menos agua podrían contribuir a reducir su generación.

La concentración de microorganismos en el agua también tuvo un papel relevante. En los experimentos que introdujeron organismos o sustitutos microbianos de forma deliberada en la taza, una mayor presencia de estos elementos en el agua se relacionó con concentraciones más elevadas dentro de los aerosoles.

"Cuantos más microbios haya en el inodoro, más bioaerosoles pueden liberarse", afirmó Adiyani.

¿Cómo podemos mitigar la contaminación?

La posición de la tapa y la ventilación no mostraron una asociación significativa con las concentraciones de aerosoles dentro de la revisión. Sin embargo, algunos estudios individuales indican que cerrar la tapa puede modificar la dirección que toman las partículas. En lugar de ascender directamente, parte de ellas puede escapar por los espacios entre la tapa y la taza.

Por esta razón, los autores recomiendan bajar la tapa antes de accionar la descarga cuando el sanitario disponga de ella, aunque advierten que esta medida no bloquea por completo la salida de aerosoles. La ventilación adecuada también puede favorecer la dispersión y eliminación de partículas suspendidas.

Los investigadores consideran importante profundizar en estas medidas en lugares de mayor riesgo, como los hospitales, donde futuras investigaciones deberán evaluar diseños y soluciones de ingeniería capaces de reducir los bioaerosoles generados por los inodoros.