Indonesia enfrenta un histórico traslado administrativo a Nusantara, ante la crisis ambiental y sobrepoblación en Yakarta, donde el riesgo de inundación es inminente para 2050. | Foto: Fundación Aquae

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Indonesia impulsa uno de los traslados administrativos más ambiciosos del siglo XXI ante la creciente presión que soporta su principal metrópoli. Inundaciones costeras, sobrepoblación, contaminación y un progresivo descenso del terreno han llevado al Gobierno a levantar una sede política a más de 1.000 kilómetros de distancia, en otra isla del archipiélago, según BBC Mundo.

La iniciativa no supone abandonar por completo la megacapital amenazada ni garantiza que desaparezcan sus problemas ambientales. De acuerdo con Reuters, el objetivo inmediato es trasladar los principales órganos del Estado y repartir la actividad económica, históricamente concentrada en Java, mientras se desarrollan obras para proteger a millones de habitantes frente al avance del mar.

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¿Por qué la capital de Indonesia enfrenta el riesgo de quedar parcialmente sumergida en 2050?

Yakarta, centro administrativo oficial de Indonesia en la costa noroeste de Java, afronta un hundimiento acelerado. Diversos estudios registran descensos anuales de varios centímetros en el norte de la urbe, con picos de hasta 25 centímetros en las zonas críticas. De mantenerse ese fenómeno, grandes sectores urbanos estarán por debajo del nivel del mar para mediados de siglo, aunque esto representa una proyección de riesgo y no una certeza absoluta.

El factor determinante es la extracción intensiva de agua subterránea que compactó el suelo metropolitano tras décadas de bombeo en pozos privados ante la escasez de la red pública. Esta sobreexplotación de mantos freáticos, combinada con la presión del concreto, el desarrollo urbano desorganizado y el ascenso oceánico, incrementa la severidad de las marejadas en los barrios costeros que perdieron altitud.

Investigaciones del Instituto Tecnológico de Bandung calculan que unos 110,5 kilómetros cuadrados de la metrópoli registran peligro de anegamiento. Frente a esta crisis, la afirmación de que “un tercio de Yakarta quedará bajo el agua” refleja un escenario condicionado a la efectividad de las defensas costeras, el freno a las perforaciones y la construcción de un dique gigante en Java previsto a 20 años.

¿Cómo es Nusantara, la nueva capital que Indonesia construye en Borneo?

Indonesia edifica Nusantara desde 2022 en la región de Kalimantan Oriental, dentro de la isla de Borneo. Esa futura sede gubernamental abarca 256.000 hectáreas repartidas entre Penajam Paser Utara y Kutai Kartanegara, con una inversión estimada en 32.000 millones de dólares. El proyecto integra residencias, centros de salud, escuelas, dependencias oficiales y circuitos de movilidad limpia diseñados para disminuir el uso de vehículos particulares.

El plan maestro concibe una ciudad bosque donde el 65% del territorio albergará reservas protegidas, el 10% agricultura y el 25% zonas urbanas. La Autoridad de Capital proyecta recuperar 58.570 hectáreas deforestadas o explotadas por la minería. "La ciudad será desarrollada con energía 100% limpia", sostiene la institución estatal, mientras prevé que el 80% de los viajes ocurra mediante transporte colectivo o desplazamientos a pie.

La habilitación del enclave político ocurrirá por fases hasta 2045, aunque el Poder Ejecutivo busca operarlo en 2028 tras culminar los inmuebles legislativos, judiciales y administrativos. La ejecución ha sufrido demoras y precisa financiamiento mixto, por lo cual el traslado institucional resultará progresivo. Yakarta mantendrá su hegemonía económica y comercial, pues la iniciativa solo sustituirá la administración pública central.