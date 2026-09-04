México invierte más de US$3.000 millones para sacar metal precioso de sus montañas: así avanzan los cuatro proyectos principales
A pesar de los avances, la Cámara Minera de México reporta retrasos en permisos ambientales y construcción, con US$6.900 millones en inversiones congeladas que amenazan 50.000 empleos.
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México ha puesto en marcha una millonaria apuesta por la explotación de recursos minerales en distintas regiones del país. La Cámara Minera de México (Camimex) anunció en 2025 una inversión combinada de US$3.400 millones para ocho proyectos que entrarían en producción entre 2025 y 2026, en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios internacionales de los metales.
Sin embargo, el desarrollo de estas iniciativas no ha avanzado al mismo ritmo. Aunque algunos proyectos ya comenzaron a producir, otros continúan en construcción o a la espera de permisos ambientales. El panorama muestra una importante brecha entre las inversiones anunciadas y la velocidad con la que las compañías pueden llevar sus operaciones desde las primeras perforaciones hasta la extracción comercial.
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¿De qué metal se trata?
El metal que concentra esta millonaria apuesta es el oro, cuyo precio internacional experimentó un fuerte incremento y llegó a superar los 83.000 pesos por onza en México. El aumento de su valor fue uno de los factores que impulsó las inversiones anunciadas por la industria minera para desarrollar nuevos proyectos y ampliar la producción.
Camimex estimó que los ocho proyectos contemplados podrían aportar más de 489.000 onzas de oro al año una vez que estén completamente operativos. No obstante, el sector también enfrenta obstáculos relacionados con los permisos: al cierre de 2024 había 116 trámites pendientes ante Semarnat y 107 ante la Comisión Nacional del Agua, una situación que, según la cámara, mantenía US$6.900 millones en inversiones congeladas y comprometía la generación de unos 50.000 empleos.
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¿Cómo avanzan los cuatro proyectos?
Entre las iniciativas de mayor tamaño destacan cuatro proyectos ubicados en diferentes estados de México. Sus niveles de avance son distintos: mientras uno ya se encuentra en producción, los demás todavía atraviesan etapas de construcción, ingeniería o tramitación ambiental.
- Media Luna — Torex Gold: este proyecto subterráneo, ubicado en la zona del río Balsas, contempló una inversión de US$950 millones. Hacia mediados de 2025 alcanzó una capacidad nominal de 7.500 toneladas diarias. Durante el primer semestre de 2026, Torex Gold reportó 100.874 onzas equivalentes de oro para su complejo Morelos y mantuvo una previsión anual de entre 420.000 y 470.000 onzas.
- Cordero — Discovery Silver: es el proyecto más grande de los incluidos por Camimex. Un estudio realizado por la propia compañía en 2024 calculó una inversión inicial de US$606 millones. La iniciativa continúa en construcción y durante el primer trimestre de 2026 Discovery Silver gastó apenas US$2,5 millones, principalmente en salarios, mientras esperaba la Manifestación de Impacto Ambiental de Semarnat.
- El Tigre — Silver Tiger Metals: localizado en Sonora, fue incluido por Camimex con una inversión de US$120 millones, aunque el estudio de prefactibilidad de la compañía estimó un capital inicial de US$86,6 millones. Para marzo de 2026, la empresa reportaba avances en ingeniería y obras iniciales, después de completar más de 150.000 metros de perforación.
- Cerro de Oro — Minera Alamos: situado en Zacatecas, contempla una inversión de US$28,1 millones y una producción estimada de 58.400 onzas anuales durante 8,2 años. El proyecto enfrentó retrasos relacionados con permisos ambientales y, a mediados de 2026, todavía no figuraba entre las operaciones activas de Minera Alamos.