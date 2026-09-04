México invierte más de US$3.000 millones para sacar metal precioso de sus montañas: así avanzan los cuatro proyectos principales

México lanza una inversión de US$3.400 millones en minería, enfocándose en la explotación del oro para generar más de 489.000 onzas anuales. | Foto: Minera Pan América

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México ha puesto en marcha una millonaria apuesta por la explotación de recursos minerales en distintas regiones del país. La Cámara Minera de México (Camimex) anunció en 2025 una inversión combinada de US$3.400 millones para ocho proyectos que entrarían en producción entre 2025 y 2026, en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios internacionales de los metales.

Sin embargo, el desarrollo de estas iniciativas no ha avanzado al mismo ritmo. Aunque algunos proyectos ya comenzaron a producir, otros continúan en construcción o a la espera de permisos ambientales. El panorama muestra una importante brecha entre las inversiones anunciadas y la velocidad con la que las compañías pueden llevar sus operaciones desde las primeras perforaciones hasta la extracción comercial.

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¿De qué metal se trata?

El metal que concentra esta millonaria apuesta es el oro, cuyo precio internacional experimentó un fuerte incremento y llegó a superar los 83.000 pesos por onza en México. El aumento de su valor fue uno de los factores que impulsó las inversiones anunciadas por la industria minera para desarrollar nuevos proyectos y ampliar la producción.

Camimex estimó que los ocho proyectos contemplados podrían aportar más de 489.000 onzas de oro al año una vez que estén completamente operativos. No obstante, el sector también enfrenta obstáculos relacionados con los permisos: al cierre de 2024 había 116 trámites pendientes ante Semarnat y 107 ante la Comisión Nacional del Agua, una situación que, según la cámara, mantenía US$6.900 millones en inversiones congeladas y comprometía la generación de unos 50.000 empleos.

¿Cómo avanzan los cuatro proyectos?

Entre las iniciativas de mayor tamaño destacan cuatro proyectos ubicados en diferentes estados de México. Sus niveles de avance son distintos: mientras uno ya se encuentra en producción, los demás todavía atraviesan etapas de construcción, ingeniería o tramitación ambiental.