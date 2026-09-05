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Lo que hacen estos asnos en el desierto parece increíble: excavan pozos y ayudan a que crezcan los árboles

Estos animales, en su búsqueda de agua, crean agujeros que son utilizados por diversas especies. Lo que demuestra que esta especie puede favorecer la vida en ambientes extremos.

En el desierto del Néguev, los asnos salvajes han cambiado su papel tradicional al convertirse en "ingenieros del ecosistema", excavando pozos para agua.
En el desierto del Néguev, los asnos salvajes han cambiado su papel tradicional al convertirse en "ingenieros del ecosistema", excavando pozos para agua. | Foto: Magnific
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En medio del árido desierto del Néguev, en Israel, unos animales que durante siglos fueron asociados al trabajo y al transporte cumplen ahora una función inesperada. Los asnos salvajes excavan el suelo en busca de agua y crean pequeños pozos que terminan siendo aprovechados por otras especies.

Lo más sorprendente es que su impacto no termina allí. Al alimentarse de plantas y desplazarse por grandes extensiones, estos animales también contribuyen a dispersar semillas y favorecer la regeneración de la vegetación, convirtiéndose en auténticos ingenieros del ecosistema.

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Los asnos excavan pozos que ayudan a otros animales

La historia comenzó en 1982, cuando 28 asnos salvajes fueron liberados en el cráter de Ramón, una de las zonas desérticas más características del Néguev. Décadas después, la población creció hasta alcanzar entre 500 y 600 ejemplares distribuidos por la región.

Una de sus funciones más importantes ocurre durante los periodos de mayor sequía. Con sus pezuñas pueden excavar agujeros de hasta unos dos metros de profundidad para alcanzar agua, y esos pozos también son utilizados por gacelas, zorros, puercoespines, aves, insectos y murciélagos.

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También ayudan a que la vegetación vuelva al desierto

Los asnos tienen además un papel inesperado en la reproducción de algunas plantas. Al consumir vainas de acacia, las semillas atraviesan su sistema digestivo y posteriormente son expulsadas en otros lugares, lo que facilita su dispersión por el desierto.

A esto se suman otras intervenciones que favorecen la disponibilidad de agua, como terrazas y pequeños diques de tierra capaces de retener las aguas de las lluvias torrenciales. Así, la presencia de estos animales demuestra que, incluso en uno de los ambientes más extremos, una especie puede modificar su entorno y generar condiciones para que otras formas de vida prosperen.

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