El ave más pequeña del mundo vive en la selva de América Latina: parece una abeja, mide solo 5 centímetros y pesa menos de 2 gramos

El colibrí abeja, el ave más pequeña del mundo, mide entre 5 y 6 centímetros y pesa solo 2 gramos, destacando por su increíble habilidad de vuelo. | Foto: whitehawkbirding

El colibrí abeja, el ave más pequeña del mundo, mide entre 5 y 6 centímetros y pesa solo 2 gramos, destacando por su increíble habilidad de vuelo. | Foto: whitehawkbirding

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El colibrí abeja es considerado el ave más pequeña del mundo y destaca por unas dimensiones que parecen difíciles de creer. Este diminuto animal mide apenas entre 5 y 6 centímetros de largo y su peso no supera los 2 gramos.

Aunque por su tamaño puede confundirse con un insecto, se trata de un verdadero colibrí y posee sorprendentes habilidades para el vuelo. La especie es endémica de Cuba, donde puede encontrarse durante todo el año en determinadas zonas de la isla.

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Un ave diminuta con un metabolismo acelerado

El colibrí abeja necesita alimentarse casi constantemente debido a su metabolismo extremadamente rápido. Su dieta está compuesta principalmente por néctar, aunque también consume pequeños insectos como hormigas, pulgones, mosquitos y jejenes.

Como otros colibríes, puede realizar extraordinarias maniobras aéreas y desplazarse en diferentes direcciones durante el vuelo. Por las noches, cuando deja de alimentarse, entra en un estado de letargo que permite reducir considerablemente su metabolismo y ahorrar energía.

Vive únicamente en Cuba y enfrenta amenazas

Esta diminuta especie solo habita en la isla, con registros especialmente favorables para su observación en lugares como Viñales y la península de Zapata. Sus nidos tienen forma de copa, son pequeños y suelen construirse con líquenes, musgo y seda de araña.

Las hembras suelen poner dos huevos y los polluelos nacen sin plumas; alrededor de los 18 días ya están preparados para salir del nido. Sin embargo, la población del colibrí abeja está disminuyendo y la especie figura como Casi Amenazada en la clasificación de conservación.