ERM2026: JNE decide inaplicar ley del Congreso que reducía porcentaje de candidatos regionales

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El Jurado Nacional de Elecciones resolvió que no se aplicará la norma aprobada por el Parlamento que bajaba del 50% al 30% la cantidad mínima de regiones donde los partidos políticos debían presentar candidatos para mantener su inscripción en los comicios de este año, debido a que fue publicada cuando el proceso ya estaba en marcha.

El Pleno del organismo electoral tomó la decisión frente a la Ley N.º 32657, la cual modificaba la Ley de Organizaciones Políticas para recortar dicho porcentaje obligatorio de participación regional. Esta norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de junio de 2026.

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Sin embargo, el tribunal electoral señaló que la convocatoria oficial a las Elecciones Regionales y Municipales se realizó el 7 de enero de 2026. Para la fecha en que el Congreso publicó la norma, ya se habían “cumplido diversos hitos del proceso electoral” como las elecciones primarias, las cuales se llevaron a cabo el 17 y 24 de mayo y cuyos resultados se oficializaron el 1 de junio de 2026.

Además, el JNE concluyó que las organizaciones políticas ya habían definido las regiones donde participarían bajo las reglas anteriores.

"Cuando se produjo la dación de la Ley N.º 32657, ya se encontraba definido un aspecto sustancial del proceso electoral: las circunscripciones electorales en el que las organizaciones políticas habían decidido participar", se lee.

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En esa línea, de acuerdo con el organismo electoral, aplicar la nueva ley significaría alterar los acuerdos previos del proceso, “lo que supondría una afectación de los principios de igualdad, seguridad jurídica, intangibilidad de las normas, preclusión y no retroactividad de las leyes".

El organismo electoral determinó que, para decidir qué partidos pierden su inscripción en estas elecciones, se usarán las leyes que estaban vigentes antes de que empezara todo el proceso, las cuales exigían participar en al menos el 50% de las regiones.

La decisión se aprobó por mayoría de los magistrados, aunque contó con el voto en contra del miembro Gunther Hernán Gonzales Barrón, quien señaló que la aplicación de la norma debía decidirse en los tribunales. “La aplicación de la ley deberá resolverse en el proceso jurisdiccional de cada caso concreto".