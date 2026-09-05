Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal de TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Clausura. Foto: composición LR/Liga 1/Universitario

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El próximo clásico del fútbol peruano será determinante en la definición del Torneo Clausura. Universitario de Deportes, que sufrió un traspié ante Comerciantes Unidos en el Monumental, tendrá que visitar a Alianza Lima en Matute en la novena jornada.

Los blanquiazules se enfrentarán a Juan Pablo II y, luego de este compromiso, jugarán ante su clásico rival. El resultado de este compromiso puede afectar la lucha por el título.

¿Cuándo se juega el clásico Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se jugará el sábado 12 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario con capacidad para albergar a 33.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por el Clausura?

El partido entre Alianza Lima y la U se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 13/09)

¿Qué canal transmite el clásico del fútbol peruano?

La transmisión televisiva del clásico del Torneo Clausura estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar todos los partidos del certamen local.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones mientras se desarrolla la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.