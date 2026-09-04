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Así es la máquina más grande del mundo: tiene 225 metros de largo, pesa 14.200 toneladas y hace el trabajo de 40.000 personas

Con una potencia de 22.500 CV y una alimentación eléctrica de 16,56 megavatios, esta gigantesca máquina solo necesita a cinco operarios para supervisar su impresionante rendimiento de excavación y transporte.

En Alemania, la Bagger 293, una excavadora monumental de 225 metros de largo y 96 metros de alto, se destaca por ser el vehículo terrestre más grande del mundo.
En Alemania, la Bagger 293, una excavadora monumental de 225 metros de largo y 96 metros de alto, se destaca por ser el vehículo terrestre más grande del mundo. | Foto:
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En Alemania opera una estructura que parece imposible por sus dimensiones. Su tamaño supera al de muchas construcciones industriales y puede verse desde varios kilómetros de distancia.

Se trata de una gigantesca excavadora diseñada para trabajar en una mina a cielo abierto. Su capacidad también sorprende: puede mover hasta 240.000 toneladas de material en una jornada, una cantidad comparable al trabajo de unos 40.000 mineros.

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Una máquina de dimensiones colosales

La Bagger 293 fue desarrollada entre 1990 y 1995 en Leipzig, Alemania, por la compañía TAKRAF, especializada en maquinaria minera de gran escala. Actualmente, trabaja en la mina de Hambach, en el oeste del país, donde se utiliza para retirar las capas de tierra que cubren los depósitos de lignito.

Sus 225 metros de longitud equivalen aproximadamente a más de dos campos de fútbol colocados en línea, mientras que sus 96 metros de altura la hacen comparable con un edificio de más de 30 plantas. Con 14.200 toneladas de peso, figura en el Libro Guinness de los Récords como el vehículo terrestre más grande y pesado jamás construido.

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La gigantesca rueda que permite excavar toneladas de tierra

Para realizar su trabajo, la excavadora utiliza una enorme rueda de 21,3 metros de diámetro que gira de manera continua mientras arranca tierra y roca del terreno. La estructura incorpora 18 grandes cangilones de acero capaces de recoger hasta 15 metros cúbicos de material en cada ciclo.

Una vez extraído, el material pasa por un sistema de cintas transportadoras que atraviesa la estructura y lo conduce hacia otras zonas de la explotación minera. De esta manera, la máquina puede mantener un flujo constante de excavación y transporte sin necesidad de detener continuamente sus operaciones.

22.500 CV para mover 240.000 toneladas al día

El rendimiento de este gigante industrial está acompañado por una enorme demanda energética. La Bagger 293 necesita una alimentación eléctrica constante de 16,56 megavatios, equivalente a más de 22.500 CV de potencia para mantener en funcionamiento todos sus sistemas.

A pesar de sus dimensiones, la máquina puede ser supervisada por apenas cinco operarios desde una cabina central. Su capacidad para mover hasta 240.000 toneladas de material en un solo día explica por qué su rendimiento se compara con el trabajo que realizarían alrededor de 40.000 personas.

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