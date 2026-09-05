Irán responde a EE. UU. con misiles contra un portaaviones y ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los buques en la región que eviten movimientos sospechosos y que quienes utilicen rutas no autorizadas podrían ser atacados.
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La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este sábado con nuevos ataques en aguas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Teherán afirmó haber atacado tres barcos petroleros y varias embarcaciones vinculadas a Washington.
La Guardia Revolucionaria Islámica también aseguró que lanzó misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor de la Armada estadounidense. El episodio aumenta la presión sobre una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.
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Irán amenaza a los barcos que intenten cruzar el estrecho de Ormuz
La Armada de Irán advirtió a los buques que navegan por el golfo Pérsico y las inmediaciones del estrecho de Ormuz que eviten cualquier movimiento considerado sospechoso. Las autoridades iraníes señalaron que quienes utilicen rutas no autorizadas podrían ser atacados.
El estrecho se ha convertido en uno de los principales escenarios de presión dentro del conflicto. Desde el inicio de la guerra, Irán mantiene restricciones al tránsito marítimo y exige autorización a los barcos que intenten atravesar esta estratégica vía.
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EE. UU. asegura que sus buques esquivaron los ataques iraníes
El Comando Central de Estados Unidos informó que un portaaviones y un destructor lanzamisiles lograron evadir múltiples ataques iraníes. Según Washington, ningún integrante del personal estadounidense resultó herido durante el enfrentamiento.
Los nuevos ataques se producen después de que Estados Unidos atacara tres petroleros iraníes, según la información difundida. Teherán condenó esas acciones y advirtió que la escalada podría tener consecuencias mientras el tráfico de petróleo continúa afectado en la región.