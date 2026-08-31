Irán y EE.UU. intercambian ataques por primera vez en un mes y el presidente iraní advierte que la guerra no beneficia a nadie

Estados Unidos atacó dos lanzacohetes en la isla iraní de Larak tras detectar preparativos para colocar minas navales | AFP

Estados Unidos atacó dos lanzacohetes en la isla iraní de Larak tras detectar preparativos para colocar minas navales | AFP

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Irán y Estados Unidos volvieron a enfrentarse militarmente durante la noche del lunes. Fue el primer intercambio de ataques en más de un mes y elevó el riesgo de una nueva escalada en el conflicto que comenzó hace seis meses. Washington bombardeó dos lanzacohetes en la isla iraní de Larak, donde detectó preparativos para colocar minas navales en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con misiles y drones hacia posiciones estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

El Comando Central de EE. UU. confirmó la operación y explicó que buscaba erradicar un peligro inminente contra la vía marítima. “Irán creó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marineros civiles, el transporte marítimo comercial y la libre circulación del comercio mundial”, indicó el CENTCOM en un comunicado.

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El ataque sobre Larak dejó al menos dos muertos y dos heridos, según la agencia iraní Tasnim. La Guardia Revolucionaria calificó la acción como un error estratégico y prometió represalias. El precio internacional del petróleo subió casi un 3% tras conocerse los hechos.

Trump amenaza con una nueva ofensiva contra Irán

El presidente Donald Trump aseguró en una entrevista a Fox News que habrá una respuesta contundente. “Vamos a golpearlos con fuerza”, afirmó. En su red Truth Social describió a Irán como una nación fallida y cuestionó a su liderazgo.

“No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen moneda, no están pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300% y sus dirigentes se encuentran en un caos total”, escribió el mandatario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que su cartera anunciará sanciones económicas cada semana. La estrategia de Washington combina presión financiera con acciones militares puntuales. “Estamos empezando por los bancos, y les estamos diciendo que no es aceptable gestionar dinero iraní ni ayudar al régimen”, señaló Bessent.

Ormuz vuelve al centro de la tensión regional

El estrecho de Ormuz concentra gran parte del comercio energético global. Antes del conflicto, por esa ruta transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Trump declaró la semana pasada que la vía quedó libre de minas, pero el nuevo episodio reavivó la disputa por su control.

La Guardia Revolucionaria afirmó que un petrolero se incendió cerca del estrecho tras chocar contra dos minas navales. El ejército estadounidense desmintió esa versión y aseguró que ningún barco sufrió daños por explosivos en la zona.

Las fuerzas jordanas interceptaron ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, informó que respondió a un dron iraní detectado sobre sus aguas. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí condenó la agresión y se reservó el derecho de responder.

Pezeshkian dice que la guerra no beneficia a Irán

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono distinto al de los mandos militares. Antes de participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Kirguistán, defendió la vía diplomática.

“Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región”, declaró. También pidió movilizar todas las capacidades a fin de evitar la extensión del conflicto.

El mandatario insistió en que Irán no busca la guerra, pero advirtió que su país no se quedará de brazos cruzados ante una agresión.

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Las negociaciones entre Washington y Teherán se estancan

A seis meses del inicio del conflicto, las conversaciones entre ambos gobiernos están en punto muerto. La Casa Blanca confirmó que no hay negociaciones en curso. Sin embargo, Irán mantiene diálogos con Omán para un posible acuerdo que restablezca el tráfico marítimo en la región.

Mediadores como Qatar respaldan esas gestiones. El asesor presidencial emiratí, Anwar Gargash, consideró que un estado de ni guerra ni paz no puede ser una solución sostenible. “Lo que se necesita hoy son soluciones políticas realistas y sostenibles que aborden las dimensiones políticas y económicas de la crisis”, publicó en X.

El protocolo de acuerdo alcanzado en junio se rompió en julio tras la reanudación de hostilidades. Desde entonces, los contactos diplomáticos no lograron avances concretos y la región sigue expuesta a una escalada impredecible.