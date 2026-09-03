Un iPhone 17 Pro, protegido con una funda RHINOSHIELD, sobrevivió a una caída desde más de 30.000 metros en Suecia, estableciendo un récord Guinness. La prueba demostró su resistencia en condiciones extremas. | Foto: Rhinoshield.es/Instagram

Un iPhone 17 Pro, protegido con una funda RHINOSHIELD, sobrevivió a una caída desde más de 30.000 metros en Suecia, estableciendo un récord Guinness. La prueba demostró su resistencia en condiciones extremas. | Foto: Rhinoshield.es/Instagram

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Un iPhone 17 Pro protegido solo con una funda de la marca RHINOSHIELD superó una prueba extrema tras caer desde la estratosfera en el norte de Suecia. La demostración, realizada junto a la empresa aeroespacial británica Sent Into Space, lanzó el dispositivo en descenso libre sin paracaídas para evaluar la resistencia del protector fuera de un laboratorio, hito que le valió ingresar a Guinness World Records.

Pese a que los organizadores calificaron el evento como un lanzamiento desde el espacio, el teléfono celular descendió desde una altitud ubicada por debajo de la línea de Kármán. Sin embargo, los reportes oficiales confirman que la altura alcanzada triplicó la cumbre del Monte Everest y demostró un nivel de protección sin precedentes para este terminal de Apple.

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¿Cómo se lanzó un celular iPhone 17 Pro a más de 30.000 metros, altura que supera al Everest?

La operación fue en el Centro Espacial Esrange, próximo a Kiruna, en el norte sueco. La zona restringida abarca 5.600 kilómetros cuadrados, extensión indispensable para soltar objetos desde la estratosfera sin arriesgar a personas, construcciones o aviones. Sent Into Space explicó que este tipo de maniobra está prohibido en la mayor parte del espacio aéreo mundial y solo puede efectuarse en instalaciones especializadas.

El evento demostró que, a pesar de las difíciles condiciones, el iPhone mantuvo su funcionalidad completa tras el aterrizaje. Foto: Rhinoshield.es/Instagram

Los ingenieros montaron cuatro módulos independientes, dotados con un celular dentro de una funda AirX, un lente para captar la caída y un rastreador de localización. Asimismo, diseñaron un mecanismo automático acoplado a un altímetro para desprender los artefactos a elevaciones específicas. Evaluaciones previas de seguridad y funcionamiento confirmaron que el sistema reaccionaba adecuadamente antes del trayecto definitivo.

Tras sujetar la plataforma a un globo estratosférico, el equipo permitió la ascensión hasta soltar el smartphone a 30.607 metros de altitud. La precipitación libre ocurrió sin paracaídas ni frenos sobre un territorio agreste. El rescate demoró más de cinco horas. Mujou Hsiao, gerente de experiencia de marca de RHINOSHIELD, señaló que "debían considerar variables difíciles de controlar, como los vientos cruzados, la velocidad del descenso y la superficie final".

¿Cómo llegó intacto y por qué rompió un récord Guinness?

El éxito de esta hazaña radica en la tecnología ShockSpread, una funda provista de cámaras de aire y nervaduras internas que disipan la energía del choque. Basado en el funcionamiento de las bolsas de aire automotrices, este diseño prolonga el tiempo de desaceleración para proteger los componentes internos. Sent Into Space afirma que la estructura reduce el impacto en un 81% en comparación con protectores convencionales, tras probar más de 100 prototipos previo ensayo.

El departamento de investigación y desarrollo sometió el equipo a temperaturas bajo cero y variaciones extremas de presión atmosférica antes del ascenso. El protector enfrentó frío severo y aire escaso, mientras que la resistencia atmosférica en el descenso frenó su aceleración, impidiendo un aumento constante de velocidad desde los 30 kilómetros de altura. La integridad final del dispositivo también derivó del ángulo exacto y las características del terreno en la zona de aterrizaje.

Una vez recuperado, el iPhone conservaba sus funciones completas para realizar llamadas, capturar fotografías y encender sin marcas superficiales. Guinness certificó el evento como "la mayor caída de un teléfono móvil dentro de una funda sobre una formación terrestre natural". Las reglas impusieron que el dispositivo cayera sin paracaídas y que la cubierta absorbiera el primer choque directo contra el suelo.