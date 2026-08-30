Un científico predice una fusión entre la humanidad y la inteligencia artificial en 2045: la singularidad tecnológica

Esta singularidad es un futuro hipotético donde la IA superará a la inteligencia humana de forma drástica, fusionando la tecnología con la biología. Foto: NASA

Esta singularidad es un futuro hipotético donde la IA superará a la inteligencia humana de forma drástica, fusionando la tecnología con la biología. Foto: NASA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las predicciones sobre el futuro rara vez son certeras, especialmente cuando se trata de la inteligencia artificial, una tecnología con el potencial de transformar la propia concepción de la humanidad. El destacado inventor y científico de la computación, Ray Kurzweil, sostiene desde hace décadas que la humanidad se acerca a un momento denominado singularidad tecnológica, una etapa en la que las capacidades de las máquinas y los seres humanos comenzarían a combinarse estrechamente.

En 1999, Kurzweil predijo que la inteligencia artificial surgiría alrededor de 2029. En aquel momento, esta estimación parecía demasiado audaz para muchos expertos. Sin embargo, ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial generativa, su pronóstico ya no parece tan descabellado.

Un aumento millonario de la inteligencia

En su libro La singularidad está más cerca, publicado en 2024, Kurzweil no solo reafirma su predicción sobre la llegada de la inteligencia artificial general, sino que también señala una fecha clave para el futuro: 2045. Según el científico, para entonces los seres humanos podrían tener acceso a tecnologías capaces de ampliar enormemente las capacidades cognitivas del cerebro. Una de las posibles vías sería el uso de nanorobots capaces de interactuar con el sistema nervioso a través de los vasos sanguíneos, creando una especie de puente entre el cerebro biológico y los sistemas informáticos.

Kurzweil plantea que, de esta manera, la inteligencia natural y la artificial podrían llegar a fusionarse en un único sistema. Su estimación apunta a un posible aumento de la inteligencia humana de aproximadamente un millón de veces para 2045.

No se trataría simplemente de contar con ordenadores más rápidos o asistentes de voz más inteligentes, sino de una transformación profunda en la manera en que las personas aprenden, procesan la información e interactúan con la tecnología.

El futuro híbrido podría comenzar antes

No todos los investigadores coinciden con las fechas planteadas por Kurzweil, pero la idea de una convergencia gradual entre seres humanos y máquinas ya no parece tan lejana. La inteligencia artificial participa cada vez más en ámbitos como la creatividad, la investigación científica, la programación y la toma de decisiones.

El siguiente paso, según este escenario, podría estar marcado por tecnologías que no solo ayuden a las personas desde el exterior, sino que también interactúen directamente con el cerebro.

Este posible desarrollo también plantea preguntas complejas. Si una máquina pudiera ampliar de forma significativa la memoria, la velocidad del pensamiento o la capacidad para analizar información, ¿dónde estaría el límite entre el ser humano y la tecnología?

¿Se convertirá el envejecimiento en un proceso manejable?

Las predicciones de Kurzweil no se limitan al desarrollo de la inteligencia. El investigador también anticipa cambios en la medicina y cree que, durante la década de 2030, podría alcanzarse lo que denomina la velocidad de escape del envejecimiento. Se trataría del punto en el que el progreso científico compensaría aproximadamente las pérdidas que el cuerpo experimenta cada año como consecuencia del envejecimiento.

Esto no significaría una inmortalidad garantizada. Los accidentes, las lesiones y otras causas de muerte seguirían existiendo. Sin embargo, según el escenario planteado por Kurzweil, el riesgo de morir por procesos relacionados con la edad podría dejar de aumentar inevitablemente con cada año de vida.

La automatización masiva también podría transformar el mercado laboral. Si la inteligencia artificial y los robots realizan cada vez más tareas, la sociedad tendría que encontrar nuevas formas de distribuir los ingresos. Por este motivo, Kurzweil considera que una renta básica universal podría convertirse en uno de los elementos de un futuro sistema económico.

¿Predicción o utopía tecnológica?

A casi dos décadas de 2045 y ante el historial de predicciones tecnológicas que no siempre han resultado acertadas, tanto el aumento de un millón de veces en la inteligencia humana como una posible fusión entre el cerebro y las máquinas deben considerarse escenarios futuros, no hechos establecidos.

Sin embargo, el valor de estas predicciones quizá no dependa únicamente de acertar con una fecha. También permiten plantear una pregunta que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: ¿qué ocurrirá cuando la tecnología deje de ser únicamente una herramienta para los seres humanos y pase a formar parte de ellos?

La respuesta podría ser mucho más importante que el año concreto en el que llegue la singularidad tecnológica.