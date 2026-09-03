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Milei endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a proyectos petroleros en Malvinas: "Argentina no se quedará de brazos cruzados"

Milei firmará un decreto para fortalecer la defensa y elevar el presupuesto del Ministerio de Defensa, además de una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció sanciones para las petroleras que operen en la zona de las Malvinas, reclamando soberanía sobre el territorio. Las medidas abarcan también a sus contratistas.
El presidente argentino, Javier Milei, anunció sanciones para las petroleras que operen en la zona de las Malvinas, reclamando soberanía sobre el territorio. Las medidas abarcan también a sus contratistas. | Foto: AFP
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El presidente argentino, Javier Milei, sancionará a las petroleras que operen por Buenos Aires alrededor de las Islas Malvinas, territorio bajo control británico y reclamado por el país sudamericano. En un mensaje por cadena nacional, el mandatario extendió las represalias a los contratistas del sector y aseveró que Argentina no se quedará de brazos cruzados.

La postura oficial responde a los comentarios de su homólogo Donald Trump sobre reconsiderar la neutralidad de Washington en una hipotética disputa por el archipiélago. El líder libertario consideró la declaración como un respaldo a su causa al señalar que “en el mundo corren vientos de cambio”, aunque Estados Unidos descartó giros diplomáticos y el Reino Unido ratificó el dominio sobre la zona.

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DNU y nueva Ley de Defensa impulsados por Javier Milei

Milei firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) orientado a incrementar la partida presupuestaria de Defensa y perfeccionar la conectividad en el área austral. De forma paralela, remitirá al Congreso la iniciativa denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta normativa contempla una tramitación preferente para endurecer las medidas económicas, gubernamentales, exteriores y legales ante operaciones carentes de aval oficial.

El texto actualizará la Ley 26.659 de 2011, la cual prohíbe desarrollar tareas vinculadas a hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización expresa de Argentina. La normativa actual castiga los incumplimientos con vedas operativas de cinco a veinte años, sumadas a diversas sanciones financieras e inhabilitaciones comerciales, según los registros de Información Legislativa.

Con el régimen proyectado, el Poder Ejecutivo nacional sancionará a las empresas prestadoras de servicios que colaboren con firmas infractoras. El presidente argentino enfatizó la severidad de la propuesta al sostener: “Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado”. Adicionalmente, el plan instituye el Consejo de Seguridad Nacional para coordinar Cancillería, Inteligencia y Economía, junto a un esquema particular de protección de infraestructura crítica.

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Milei impulsará la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Javier Milei ampliará los recursos del Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Esa infraestructura militar, marítima y logística se ubicará en una zona estratégica que contempla además incrementar las capacidades en materia de telecomunicaciones.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, declaró el jefe de Estado durante la transmisión oficial que difundió la Oficina del Presidente. El proyecto refuerza la presencia soberana de Buenos Aires frente a operaciones económicas internacionales contrarias a los intereses nacionales.

El plan de un complejo portuario antártico en Ushuaia comenzó durante administraciones previas, pero la gestión actual inyectará fondos adicionales para acelerar su ejecución. Aquella obra integra una visión integral para fortalecer el despliegue del país en áreas australes clave.

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Sea Lion, el proyecto británico denunciado por Milei

El emprendimiento offshore Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, enfrenta una fuerte controversia tras las acusaciones del presidente Milei. La firma israelí Navitas Petroleum ostenta el 65% de la iniciativa en conjunto con la británica Rockhopper Exploration. La administración local de las islas otorgó licencias de exploración e inversión sin la aprobación ni el aval diplomático de la República Argentina.

La programación operativa contempla la excavación de 11 pozos submarinos articulados a un sistema flotante de producción en su etapa inicial. Una extensión posterior añadirá 12 perforaciones adicionales tras tres años de actividad comercial para extraer reservas estimadas en 216 millones de barriles equivalentes. Las proyecciones oficiales estipulan un periodo útil de producción superior a las tres décadas dentro de este bloque hidrocarburífero.

Las discrepancias sobre las fechas operativas continúan: la compañía fija la extracción inicial para marzo de 2028, mientras el jefe de Estado sostuvo que el inicio del flujo petrolero sucedería en algún momento de los próximos meses. Buenos Aires inhabilitó a la firma operadora mediante sanciones por dos décadas en 2022 al catalogar la maniobra como ilegal. El Poder Ejecutivo busca actualmente endurecer los castigos normativos frente a los avances materiales de las firmas extranjeras en la zona.

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