Diputado Marlon Aguirre asegura que por el momento se quedará en Juntos por el Perú

El diputado de Juntos por el Perú se pronunció sobre las discrepancias en Juntos por el Perú. Foto: Carlos Félix-La República.

El diputado de Juntos por el Perú se pronunció sobre las discrepancias en Juntos por el Perú. Foto: Carlos Félix-La República.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El diputado Marlon Aguirre de Juntos por el Perú aseguró que por el momento se quedará en la bancada, luego de que se conociera de que tenía propuestas de sumarse a otros grupos parlamentarios como Fuerza Popular. Según dijo, por el momento se están superando los conflictos registrados en la interna de agrupación.

"De mi parte, estoy superando todo el tema de los conflictos y la controversia que se viene generando. Todavía no está del todo superado. Mi pensamiento sigue siendo Juntos por el Perú. No puedo hablar por otras personas, pero yo todavía me mantengo en JP", dijo el diputado.

TE RECOMENDAMOS CERIMEDO VIAJÓ A LIMA PARA LA JURAMENTACIÓN DE KEIKO FUJIMORI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Días antes, Marlon Aguirre no descartó la posibilidad de llegar a Fuerza Popular, luego de criticar al vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, y los acuerdos que tomaba la agrupación para la conformación de comisiones.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

"Antes de postular por Juntos por el Perú, he tenido líneas con Fuerza Popular. Yo no lo puedo mentir, no lo puedo negar. El que yo me vaya a Fuerza Popular o no, no lo puedo negar ni afirmar", reconoció en el programa Beto a Saber.

Al respecto, Ernesto Zunini calificó de irresponsable las declaraciones de su colega Aguirre y cuestionó que se difundan los problemas internos de la bancada, pese a que, según señaló, por cada decisión hay un consenso.

"La bancada de Juntos por el Perú, todas las decisiones se toman por consenso; cuando no alcanzan consenso se someten a votación. Él ha sido electo por el pueblo para legislar por JP. Cada diputado es responsable de las decisiones que pueda tomar al respecto", declaró.