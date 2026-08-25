Irán enfrenta una creciente preocupación por las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Los ciudadanos se agolpan en gasolineras y supermercados ante el temor de aumentos de precios | AFP

Irán enfrenta una creciente preocupación por las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Los ciudadanos se agolpan en gasolineras y supermercados ante el temor de aumentos de precios | AFP

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Los iraníes amanecieron con preocupación por las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos. En Teherán se formaron largas filas en las gasolineras y muchas familias salieron a comprar alimentos ante el temor a un aumento inmediato de precios. La administración de Donald Trump prometió asfixiar económicamente a Irán mientras las negociaciones de paz siguen estancadas, casi seis meses después del inicio de la guerra.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el lunes la operación Paria económica. El plan incluye sanciones secundarias contra activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La medida apunta a reducir aún más las ventas de crudo iraní y castigar a cualquier entidad que comercie con la República Islámica. Bessent advirtió que los países que no se sumen compartirán el aislamiento. “Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense”, dijo.

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Trump eleva la presión sobre el estrecho de Ormuz

El presidente republicano afirmó que la Armada retiró o detonó todas las minas en aguas internacionales del estrecho de Ormuz. En su red Truth Social, escribió que Irán fue notificado de que cualquier barco que coloque nuevos explosivos será destruido de inmediato. También mencionó que la Fuerza Espacial vigila cada centímetro de ese paso estratégico.

El estrecho de Ormuz concentraba antes de la guerra una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Su cierre, junto al bloqueo naval estadounidense, disparó los precios del petróleo y presiona a Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió este en Teherán con su par omaní, Badr al Busaidi, para abordar un corredor temporal de navegación y un posible desminado.

Washington amenaza con nuevas acciones militares

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, no descartó el uso de ataques cinéticos contra Irán. Durante una visita a Wisconsin, afirmó que el Pentágono responderá si se extralimitan o provocan al Ejército. “Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos”, declaró. Sus palabras se dieron tras una semana de aparente desescalada militar.

Las nuevas sanciones llegaron después de que caducara un alto el fuego y un plazo de 60 días para negociar el fin del conflicto. Washington insiste en que la presión financiera los obligará a volver a la mesa de diálogo. Sin embargo, el ministro iraní de Economía, Ali Madanizadeh, respondió que su país está preparado desde hace tiempo y que Estados Unidos sufrirá una nueva derrota.

Rechazo a las nuevas sanciones

China, uno de los principales compradores de crudo iraní, se opuso al paquete de medidas. Un portavoz del gobierno chino declaró que tomará todas las disposiciones necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses. La advertencia de Washington sobre los bancos chinos añade tensión a una relación ya complicada.

En Teherán, la inflación y la escasez golpean a los hogares. Mehdi Yazdian, un agente inmobiliario de 55 años, opinó que las sanciones afectan tanto a personas con buena posición como a quienes tienen menos recursos. “La población iraní es resiliente”, afirmó. Una estudiante de arquitectura relató que su padre pidió comprar comida ahora porque se encarecerá. El economista Saeed Laylaz sostuvo que Irán es en gran medida autosuficiente y que Estados Unidos no hará nada que no haya hecho antes.