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"Estamos en situación de guerra": Irán acepta que las sanciones de Estados Unidos están perjudicando su economía

Pezeshkian indicó que las exportaciones e importaciones han caído entre 25% y 35% y advirtió sobre dificultades en el suministro de gasolina, lo que podría elevar su precio.

Estas declaraciones siguen a un anuncio del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. Foto: AFP.
Estas declaraciones siguen a un anuncio del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. Foto: AFP.
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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones y el bloqueo estadounidense están afectando la economía iraní, después de haber asegurado días atrás que las nuevas medidas de Washington no conseguirían resultados.

"Algunos dicen que las sanciones no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente", afirmó Pezeshkian durante una entrevista emitida por la televisión estatal. El mandatario añadió: "Estamos en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones propias de un tiempo de guerra".

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Señaló que las exportaciones e importaciones iraníes disminuyeron entre 25% y 35% en los últimos meses, en un contexto marcado por el bloqueo naval estadounidense de los puertos de Irán. También advirtió sobre las dificultades para mantener el abastecimiento y planteó elevar el precio de la gasolina, un asunto sensible debido a los subsidios que tradicionalmente mantienen bajo su costo interno.

Las declaraciones se producen pocos días después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara una nueva ofensiva destinada a profundizar el aislamiento financiero de Teherán. La autoridad presentó el plan como una estrategia de asfixia económica y advirtió que los países que mantengan intercambios comerciales con Irán podrían enfrentar consecuencias.

Las medidas amplían el régimen sancionador que Washington mantiene contra Teherán desde que Donald Trump retiró a Estados Unidos, en 2018, del acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní.

La primera acción concreta anunciada tras las advertencias de Bessent alcanzó a Banque Misr UAE, filial en Emiratos Árabes Unidos del banco estatal egipcio Misr. El Departamento del Tesoro informó que busca impedir que la entidad opere como banco corresponsal con instituciones financieras estadounidenses.

La medida forma parte de la denominada Operación Marginado Económico, según el comunicado del Tesoro.

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También sancionan a un funcionario y una empresa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incorporó además a Reza Mohammad Taeedi, gerente de una sucursal de Bank Melli en Dubái, entre los sancionados.

La administración estadounidense también impuso medidas contra Kameng Trading Limited, una empresa con sede en Hong Kong señalada por ayudar a blanquear fondos para una casa de cambio iraní previamente sancionada.

Bessent describió el paquete como un Día D económico y afirmó que el objetivo de Washington es interrumpir las fuentes de ingresos que sostienen al Gobierno iraní.

El impacto del bloqueo también se refleja en el suministro de gasolina. El vicepresidente iraní Mohammad Jafar Ghaempanah había advertido que las restricciones estadounidenses sobre los puertos estaban dificultando la llegada de combustible suficiente para cubrir el consumo interno.

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