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Una inundación arrasa el Gran Cañón en Estados Unidos: deja un muerto y 15 desaparecidos

La inundación repentina provocó graves daños en la infraestructura turística del Gran Cañón, mientras los equipos de emergencia intensifican la búsqueda de quienes aún no han sido localizados.

El riesgo de nuevas tormentas eléctricas mantiene bajo vigilancia al Gran Cañón
El riesgo de nuevas tormentas eléctricas mantiene bajo vigilancia al Gran Cañón | AFP
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Al menos una persona falleció y cerca de 15 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en el Gran Cañón, uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos. El Servicio de Parques Nacionales informó el domingo que el cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona.

El fenómeno comenzó alrededor de la tarde del sábado y afectó las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch. Las lluvias registradas en la meseta de Kaibab provocaron una violenta riada de agua lodosa que arrastró troncos, rocas y escombros por los senderos. Videos de excursionistas mostraron la fuerza del torrente bajo puentes peatonales.

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Hasta la mañana del domingo, 62 visitantes habían sido evacuados y se preveían nuevas operaciones de rescate.

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La crecida destruye puentes y obliga a evacuar

La inundación causó daños graves en la infraestructura del parque. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban Bright Angel Creek quedaron destruidas, lo que eliminó el acceso de los excursionistas a través del arroyo. El río Colorado permaneció cerrado al tráfico fluvial por la presencia de estructuras metálicas y escombros.

Joelle Baird, portavoz del parque, explicó al New York Times que las personas posiblemente desaparecidas se encontraban en excursiones por el interior del cañón o en la zona de North Kaibab y Phantom Ranch. Equipos del NPS y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron búsquedas en helicóptero sin encontrar sobrevivientes ni cuerpos adicionales.

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Parth Desai, un excursionista que se refugió entre cactus, relató a Associated Press que una pared de escombros de 1,2 metros se precipitó hacia su grupo. “Vimos cómo se desbordaba el arroyo, cascadas que surgían de la nada, rocas, lodo y deslizamientos de tierra por todas partes”, contó.

Wieke De Boer, otra visitante, usó el pie para evitar que su tienda de campaña saliera volando mientras el agua entraba a raudales. “Cuando fui a evaluar los daños, los guardaparques vinieron a decirme que evacuara”, dijo a CNN.

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El parque restringe el uso de agua y cierra zonas

La crecida dañó la Transcanyon Waterline, una tubería de 20 kilómetros que transporta agua potable desde Roaring Springs hasta el borde sur del Gran Cañón. Esa infraestructura también abastece los sistemas contra incendios. Por eso, el NPS anunció restricciones en el consumo y prohibió encender fuegos con leña o carbón.

Los alojamientos dentro de la zona afectada permanecerán cerrados a partir del lunes. Las concesiones del parque suspenderán las pernoctaciones y los campamentos del borde sur quedarán sin acceso a fuentes de hidratación. Los baños seguirán con grifos abiertos, pero el uso general permanece limitado.

“Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos”, señaló el organismo federal. El sendero Bright Angel, la ruta más popular para descender al cañón, permanece cerrado junto con North Kaibab y Phantom Ranch.

El Gran Cañón recibió más de 400.000 visitantes el mes pasado y 4,4 millones durante 2025. Ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más concurridos del país.

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Más lluvias elevan el riesgo de nuevas inundaciones

Las autoridades advirtieron que podrían registrarse nuevas tormentas eléctricas y lluvias intensas durante el lunes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de inundación hasta la noche del lunes. Las precipitaciones del domingo se concentraron en el lado norte del cañón, con tasas de hasta 2,5 centímetros por hora.

Los guardaparques alertaron sobre posibles desprendimientos de rocas, flujos de escombros y cambios rápidos en las condiciones de senderos y cauces. Las inundaciones repentinas son frecuentes en el norte de Arizona porque los terrenos áridos y con escasa vegetación absorben poca agua.

El sendero North Kaibab y Phantom Ranch no tienen fecha estimada de reapertura. El NPS pidió a cualquier persona que conozca a excursionistas o mochileros que pudieran haber estado en la zona afectada que se comunique con la línea de información del recinto.

El parque abarca 446 kilómetros del río Colorado y alcanza una profundidad de 1,6 km. Sus formaciones rocosas tienen hasta 1.800 millones de años de antigüedad, según el Servicio de Parques Nacionales.

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