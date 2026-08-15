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"No se conquista con un tuit": Irán minimiza a Trump y su amenaza de declarar el estrecho de Ormuz como territorio de EE. UU.

El viceministro iraní de Exteriores advirtió que el estrecho de Ormuz se abrirá y cerrará solo por órdenes de Irán, rechazando cualquier intento de control por parte de EE.UU.

Mientras tensiones crecen y el precio de la gasolina en EE. UU. se eleva un 35%. Foto: AFP:
Mientras tensiones crecen y el precio de la gasolina en EE. UU. se eleva un 35%. Foto: AFP:
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Teherán rechazó la amenaza de Donald Trump de declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense y advirtió que la estratégica ruta marítima seguirá bajo control iraní, en medio de una guerra que elevó la tensión y el precio de los combustibles.

La respuesta llegó horas después de que el presidente de Estados Unidos afirmara durante un mitin en Nueva York que próximamente convertiría el estrecho en territorio de su país, una declaración que, según Brian Schwartz, periodista de The Wall Street Journal, habría sido calificada como una broma por un alto funcionario de la Casa Blanca.

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El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, respondió en X con una advertencia directa a Washington. “El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho solo se abrirá y se cerrará por orden de Irán”, escribió el funcionario.

Gharibabadi también rechazó la posibilidad de que Estados Unidos pueda imponer su dominio sobre la vía marítima mediante una demostración de fuerza. “Ormuz no puede ser tomado por asalto con un tuit o un portaaviones, ni mediante un decreto presidencial ni con un discurso de campaña electoral”, afirmó.

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La disputa se concentra en uno de los principales corredores energéticos del planeta. Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho de Ormuz resulta clave para el transporte internacional de petróleo y gas y se convirtió en uno de los principales escenarios del conflicto iniciado con los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

Desde entonces, Teherán ha ejercido un control de facto sobre buena parte del tránsito marítimo en la zona y ha planteado cobrar por el paso de embarcaciones. Washington, por su parte, mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes con el objetivo de limitar las exportaciones de crudo y presionar económicamente al régimen.

Trump vincula Ormuz con la derrota de Irán

Durante el acto político, Trump aseguró que el cambio de estatus del estrecho se produciría una vez concluida la ofensiva contra Irán. Además, defendió la ofensiva pese al impacto económico que ha tenido sobre los consumidores estadounidenses. “Si tienen que pagar un poco más” por la gasolina, “está bien (...) nunca me disculparé. Tomé la buena decisión”, declaró.

El precio de la gasolina en Estados Unidos se encontraba el viernes un 35% por encima del nivel previo al inicio de la guerra, mientras el conflicto genera creciente presión sobre el costo de vida y afecta la popularidad del mandatario.

Teherán negocia una salida alternativa

Mientras Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre el futuro del estrecho, autoridades iraníes y omaníes negocian mecanismos para una eventual gestión compartida y la apertura de una ruta alternativa de navegación.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, señaló que las conversaciones podrían concluir pronto y remarcó que son completamente separadas de las negociaciones estancadas con Estados Unidos. Según el funcionario, Qatar y Pakistán participan como intermediarios mediante el intercambio de mensajes entre las partes.

El escenario diplomático se deterioró después de que un protocolo de acuerdo alcanzado en junio entre Washington y Teherán se quebrara a comienzos de julio, cuando se reanudaron los bombardeos y la disputa por el control y la administración de Ormuz volvió al centro de las diferencias.

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