¿’La Captura’ está basada en hechos reales? Esto se sabe sobre la película de Netflix inspirada en El Chapo Guzmán

'La Captura' es una de las películas más vistas en Netflix. Foto: Instagram.

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La película 'La Captura', disponible en Netflix, ha llamado la atención por presentar la historia de dos policías que terminan encontrándose con Joaquín 'El Chapo' Guzmán durante una jornada que parecía rutinaria. La producción toma como punto de partida uno de los episodios más conocidos de la historia del narcotraficante mexicano.

Pero, ¿qué tanto de lo que muestra la cinta ocurrió realmente? La respuesta es que la película sí está basada en hechos reales, aunque incorpora personajes ficticios y modifica algunos elementos para contar la historia de la recaptura de 'El Chapo' en 2016.

'La Captura' sí está basada en la recaptura de el Chapo

La producción de Netflix recrea los hechos ocurridos el 8 de enero de 2016, cuando Joaquín Guzmán Loera fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. Ese día, la Marina realizó un operativo en una casa de seguridad donde se encontraba el narcotraficante, quien consiguió escapar por unos túneles junto a Jorge Iván 'El Cholo' Gastélum.

Tras huir del lugar en un Ford Focus, el vehículo llamó la atención de agentes de la Policía Federal, quienes iniciaron una persecución. Los efectivos no sabían inicialmente que estaban tras 'El Chapo', pues habían recibido información relacionada con un vehículo robado. Finalmente, lograron detenerlo.

¿Los policías de la película 'La captura' existieron realmente?

Los protagonistas de la cinta, Arturo Carmona y Héctor Rosales, están inspirados en los policías que participaron en la captura de 'El Chapo'. Sin embargo, esos no son sus nombres reales: la producción decidió modificarlos para proteger la identidad de los agentes. Alfonso Herrera y Noé Hernández interpretan a estos personajes en la película.

Otro detalle que sí ocurrió en la vida real fue el traslado de 'El Chapo' a un hotel después de su detención. El narcotraficante permaneció bajo custodia en el Hotel & Suites Doux mientras llegaban los refuerzos. Las imágenes de ese momento que fueron difundidas por los medios en 2016 también corresponden a hechos reales.