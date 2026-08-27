HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Meta pagará 18.000 millones de dólares y limitará el uso de Instagram y Facebook para adolescentes en EE. UU.

El convenio obliga a Meta a aplicar nuevos controles para menores, entre ellos un máximo de dos horas diarias de conexión y el bloqueo nocturno entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo autorización de los padres.

Meta ocultará a los menores el número de “me gusta” y otras reacciones en las publicaciones
Meta ocultará a los menores el número de “me gusta” y otras reacciones en las publicaciones | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Meta acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares para resolver demandas presentadas por fiscales de distintos estados de Estados Unidos. Las acusaciones señalan que la empresa diseñó Instagram y Facebook con el fin de generar adicción en niños y adolescentes. También se le imputa haber recopilado datos de menores de 13 sin consentimiento de sus padres.

El pacto se alcanzó durante un juicio federal en Oakland, California, y aún debe recibir la aprobación del tribunal. Inicialmente, 51 estados y territorios, además de Washington DC, habían llegado a un acuerdo con la compañía. Texas negoció un arreglo separado, lo que elevó el pago total a unos 18.000 millones de dólares. La empresa evitó así uno de los litigios más costosos sobre el impacto de las redes sociales en usuarios jóvenes.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Aumentan a 359 los muertos tras aluvión en Nepal mientras preocupa la posibilidad de una "segunda o tercera" inundación

lr.pe

Meta aplicará nuevos controles para proteger a menores

Como parte del convenio, la empresa liderada por Mark Zuckerberg implementará cambios automáticos en la configuración de sus plataformas. Los usuarios adolescentes tendrán un límite de dos horas diarias de conexión, que solo podrá ampliarse con permiso expreso de los padres. Ese plazo se reducirá a una hora si TikTok y YouTube aceptan reglas similares.

Los menores tampoco podrán acceder a las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo autorización parental. Durante el horario escolar, de ocho de la mañana a tres de la tarde, no recibirán notificaciones. Asimismo, Meta bloqueará el acceso de los niños al número de “me gusta” y otras reacciones en las publicaciones.

“Garantizar que los adolescentes disfrutan de una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para nosotros”, declaró la compañía en un comunicado. La firma añadió que busca establecer nuevos estándares en el sector.

La Organización de las Naciones Unidas reaccionó al acuerdo. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, escribió en X que “los niños no deberían tener que esperar a que se presente una demanda para estar seguros en internet”. Pidió que el diseño seguro se aplique en toda la industria y que los gobiernos actúen con mayor firmeza.

PUEDES VER: Panamá y El Salvador se declaran en emergencia para enfrentar lluvias y sequías causadas por el fenómeno de El Niño

lr.pe

TikTok y YouTube podrían adoptar las mismas medidas

El entendimiento incluye un mecanismo de presión hacia otras plataformas. Meta pagará el 70% del total de la compensación si logra que sus competidores también adopten un límite de una hora diaria a los adolescentes. En caso contrario, la empresa deberá desembolsar el 30% restante, equivalente a unos 5.300 millones de dólares adicionales.

La medida afecta directamente a TikTok y YouTube, propiedad de Alphabet. Ambas han estado bajo escrutinio judicial y político por su impacto en menores. Meta sostuvo que los jóvenes cambian de una aplicación a otra con facilidad, por lo que las restricciones deben ser comunes a fin de que funcionen.

“Para que puedan producirse avances de verdad, instamos a TikTok y a YouTube a unirse a nosotros y a los fiscales generales con el objetivo de adoptar estos nuevos estándares”, señaló la empresa. Los términos del acuerdo, además, condicionan la duración de las medidas. Las restricciones más estrictas tendrán una vigencia inicial de cinco años, mientras que el resto se mantendrá por una década.

El pago se distribuirá en desembolsos anuales a 48 estados y cuatro jurisdicciones, entre ellas Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Nuevo México y Florida no forman parte del convenio. Meta calcula que el gasto legal relacionado con este caso le costará cerca de 10.000 millones de dólares en el tercer trimestre.

Durante el juicio, el director de diseño de producto de Instagram, Francesco Fogu, admitió que herramientas como el modo noche o los avisos de descanso eran opcionales. Reconoció que, si se hubieran activado por defecto, podrían haber reducido la cantidad de usuarios. La demanda estatal apuntaba precisamente a ese diseño, al que consideraba deliberadamente adictivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EE. UU. suspendió citas para visas: ¿Podría afectar viajes de estudiantes desde Perú? Esto dice excanciller

EE. UU. suspendió citas para visas: ¿Podría afectar viajes de estudiantes desde Perú? Esto dice excanciller

LEER MÁS
Eclipse lunar del 27 y 28 de agosto: a qué hora empieza y cómo ver la ‘Luna de sangre’ desde España y EE.UU.

Eclipse lunar del 27 y 28 de agosto: a qué hora empieza y cómo ver la ‘Luna de sangre’ desde España y EE.UU.

LEER MÁS
El impresionante ascensor que China construyó en una montaña: recorre 288 metros y transporta personas en 50 segundos

El impresionante ascensor que China construyó en una montaña: recorre 288 metros y transporta personas en 50 segundos

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados del Sinuano de Día y Noche del jueves 27 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

Resultados del Sinuano de Día y Noche del jueves 27 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

LEER MÁS
Bill Gates lanza advertencia global sobre la revolución de la IA: "Uno de los periodos más turbulentos de la historia humana"

Bill Gates lanza advertencia global sobre la revolución de la IA: "Uno de los periodos más turbulentos de la historia humana"

LEER MÁS
China arrojó millones de toneladas de arena al océano y logró una isla artificial desde cero en solo 10 meses

China arrojó millones de toneladas de arena al océano y logró una isla artificial desde cero en solo 10 meses

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal hoy? Riada e inundaciones dejan al menos 360 muertos y cientos de desaparecidos en la frontera con China

¿Qué pasó en Nepal hoy? Riada e inundaciones dejan al menos 360 muertos y cientos de desaparecidos en la frontera con China

LEER MÁS
Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

LEER MÁS
Rodrigo Paz toma distancia de Fernando Cerimedo tras nuevas investigaciones por lavado de activos y narcotráfico contra asesor

Rodrigo Paz toma distancia de Fernando Cerimedo tras nuevas investigaciones por lavado de activos y narcotráfico contra asesor

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025