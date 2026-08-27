Meta ocultará a los menores el número de “me gusta” y otras reacciones en las publicaciones | AFP

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Meta acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares para resolver demandas presentadas por fiscales de distintos estados de Estados Unidos. Las acusaciones señalan que la empresa diseñó Instagram y Facebook con el fin de generar adicción en niños y adolescentes. También se le imputa haber recopilado datos de menores de 13 sin consentimiento de sus padres.

El pacto se alcanzó durante un juicio federal en Oakland, California, y aún debe recibir la aprobación del tribunal. Inicialmente, 51 estados y territorios, además de Washington DC, habían llegado a un acuerdo con la compañía. Texas negoció un arreglo separado, lo que elevó el pago total a unos 18.000 millones de dólares. La empresa evitó así uno de los litigios más costosos sobre el impacto de las redes sociales en usuarios jóvenes.

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Meta aplicará nuevos controles para proteger a menores

Como parte del convenio, la empresa liderada por Mark Zuckerberg implementará cambios automáticos en la configuración de sus plataformas. Los usuarios adolescentes tendrán un límite de dos horas diarias de conexión, que solo podrá ampliarse con permiso expreso de los padres. Ese plazo se reducirá a una hora si TikTok y YouTube aceptan reglas similares.

Los menores tampoco podrán acceder a las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo autorización parental. Durante el horario escolar, de ocho de la mañana a tres de la tarde, no recibirán notificaciones. Asimismo, Meta bloqueará el acceso de los niños al número de “me gusta” y otras reacciones en las publicaciones.

“Garantizar que los adolescentes disfrutan de una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para nosotros”, declaró la compañía en un comunicado. La firma añadió que busca establecer nuevos estándares en el sector.

La Organización de las Naciones Unidas reaccionó al acuerdo. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, escribió en X que “los niños no deberían tener que esperar a que se presente una demanda para estar seguros en internet”. Pidió que el diseño seguro se aplique en toda la industria y que los gobiernos actúen con mayor firmeza.

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TikTok y YouTube podrían adoptar las mismas medidas

El entendimiento incluye un mecanismo de presión hacia otras plataformas. Meta pagará el 70% del total de la compensación si logra que sus competidores también adopten un límite de una hora diaria a los adolescentes. En caso contrario, la empresa deberá desembolsar el 30% restante, equivalente a unos 5.300 millones de dólares adicionales.

La medida afecta directamente a TikTok y YouTube, propiedad de Alphabet. Ambas han estado bajo escrutinio judicial y político por su impacto en menores. Meta sostuvo que los jóvenes cambian de una aplicación a otra con facilidad, por lo que las restricciones deben ser comunes a fin de que funcionen.

“Para que puedan producirse avances de verdad, instamos a TikTok y a YouTube a unirse a nosotros y a los fiscales generales con el objetivo de adoptar estos nuevos estándares”, señaló la empresa. Los términos del acuerdo, además, condicionan la duración de las medidas. Las restricciones más estrictas tendrán una vigencia inicial de cinco años, mientras que el resto se mantendrá por una década.

El pago se distribuirá en desembolsos anuales a 48 estados y cuatro jurisdicciones, entre ellas Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Nuevo México y Florida no forman parte del convenio. Meta calcula que el gasto legal relacionado con este caso le costará cerca de 10.000 millones de dólares en el tercer trimestre.

Durante el juicio, el director de diseño de producto de Instagram, Francesco Fogu, admitió que herramientas como el modo noche o los avisos de descanso eran opcionales. Reconoció que, si se hubieran activado por defecto, podrían haber reducido la cantidad de usuarios. La demanda estatal apuntaba precisamente a ese diseño, al que consideraba deliberadamente adictivo.