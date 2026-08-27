Aumentan a 359 los muertos tras aluvión en Nepal mientras preocupa la posibilidad de una "segunda o tercera" inundación

El deslizamiento de tierra en Nepal dejó al menos 359 víctimas, incluidos 356 fallecidos en el país y tres en China | composición LR/AFP

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El deslizamiento de tierra que devastó Nepal el último miércoles dejó, según el balance de los equipos de rescate, al menos 359 víctimas. El total provisional incluye 356 fallecidos en territorio nepalí y tres en el lado chino, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal movilizó a 9.260 miembros de la policía, el ejército y la fuerza policial armada para las tareas de rescate. Tanto el primer ministro chino, Li Qiang, como su homólogo nepalí, Balendra Shah, visitaron las zonas afectadas para supervisar el operativo, según medios estatales chinos y la oficina del mandatario nepalí. Estados Unidos, por su parte, prometió 500.000 dólares en ayuda humanitaria.

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Temen una segunda y tercera inundación

La formación de un lago de contención en la frontera entre Nepal y China elevó la alerta de los equipos de rescate. El Ministerio de Recursos Hídricos de China detalló que la masa de agua, ubicada cerca de la confluencia de los ríos Chhochen Khola y Purepu Tsangpo, alcanzó los 2 millones de metros cúbicos hasta la mañana del jueves y que recibirá otros 3 millones en los próximos tres días, un escenario con alto riesgo de ruptura.

Basanta Raj Adhikari, director del Centro de Estudios sobre Desastres de la Universidad de Tribhuvan, advirtió al programa BBC Newsday con respecto al riesgo de que se produzcan "una segunda y una tercera oleada" en las horas siguientes. "No hay lluvias intensas, pero podría producirse un deslizamiento de tierra", explicó. Las autoridades nepalíes pidieron a los residentes y rescatistas cerca del río Bhote Koshi que se mantengan alerta ante un posible desbordamiento.

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El derrumbe de un glaciar causó el aluvión

Los primeros reportes apuntaban a un sismo como origen del desastre, ya que el fenómeno fue registrado por el Instituto Geológico de Estados Unidos como un evento de magnitud 5,2. Sin embargo, los especialistas revisaron esa hipótesis. Simon Cook, profesor de glaciología en la Universidad de Dundee, contó a la BBC que un colega detectó, en imágenes satelitales, la ausencia de la parte inferior de un glaciar cerca de la zona afectada. "Tenemos un sismólogo en nuestro equipo que está convencido de que en realidad fue el derrumbe del glaciar al impactar contra el fondo del valle", relató Cook.

La riada, comparable a un tsunami de lodo y escombros, arrasó el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, y el valle del Bhote Koshi. Un video de vigilancia del lado chino captó el momento en que la masa de agua y sedimentos engulle un edificio de varios pisos, mientras decenas de personas huyen para ponerse a salvo.

Mapa de la secuencia de las inundaciones en Nepal

Cientos de turistas extranjeros, sin localizar

Según Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, 644 turistas siguen incomunicados. La cifra incluye 178 ciudadanos indios, 127 nepalíes que viajaban por la zona, 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malayos, 35 australianos y 33 británicos. España, por su parte, reportó cuatro ciudadanos no localizados.

El Ejército nepalí evacuó a 105 personas y trasladó a Katmandú a 21 ciudadanos indios rescatados. David Fisher, jefe de la delegación en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, comentó que algunas zonas del norte del país "solo son accesibles en helicóptero porque las inundaciones han destruido puentes y carreteras". Fisher añadió que pueblos y mercados enteros quedaron arrasados y que teme un aumento en el número de víctimas.

Al menos 644 turistas permanecen incomunicados en distintas zonas afectadas de Nepal

El cambio climático agrava el riesgo en el Himalaya

Los especialistas vinculan este tipo de catástrofes con el calentamiento global. Cook explicó que el deshielo del permafrost, que sostiene parte de las laderas montañosas, provoca su degradación y desestabiliza estos ecosistemas de alta montaña, lo que deriva en deslizamientos, flujos de escombros y colapsos de glaciares.

El Dalái Lama, exiliado del Tíbet desde 1959, se sumó a los mensajes de condolencia y pidió "medidas de ayuda adecuadas" para los afectados. En un comunicado, planteó que la región "también ha sufrido calamidades en el pasado" y que estos episodios son "síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores".