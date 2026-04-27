China bloquea a Meta la compra de la startup de IA Manus y escala tensión tecnológica con Estados Unidos

China ordenó bloquear la adquisición de Manus por parte de Meta tras una revisión de varios meses, en una decisión que obliga a cancelar la operación y marca un nuevo punto de fricción en la disputa tecnológica con Estados Unidos. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma exigió a las partes implicadas anular el acuerdo, pese a que la empresa estadounidense había asegurado que cumplía la legislación vigente.

El caso se convierte en un precedente relevante dentro del sector tecnológico, ya que se trata de una de las primeras intervenciones directas del regulador chino para desmantelar una compra de alto perfil vinculada a inteligencia artificial. La medida apunta a reforzar el control de activos estratégicos y limitar la transferencia de tecnología considerada sensible.

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Meta enfrenta revés en su estrategia global de inteligencia artificial

La transacción, anunciada a finales de 2025, buscaba integrar Manus en el ecosistema de productos de Meta para fortalecer su posicionamiento en la evolución de IA. La startup, creada por Butterfly Effect y con presencia en Singapur, ganó notoriedad luego de presentar un agente capaz de ejecutar tareas complejas de forma autónoma.

Meta defendió el pacto al señalar que “la operación cumplía plenamente con la legislación vigente”, según un comunicado enviado por la compañía.

El proyecto tenía un valor superior a los 2.000 millones de dólares y contemplaba la incorporación del equipo y la tecnología de la startup en las plataformas de la empresa estadounidense. La venta ya mostraba señales de riesgo después de informes que advertían posibles restricciones regulatorias.

Reguladores chinos refuerzan control sobre inversiones extranjeras

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma basó su decisión en mecanismos legales vinculados a la revisión de inversiones extranjeras y seguridad nacional. El organismo indicó que la disposición responde a la necesidad de supervisar operaciones que involucren tecnología, datos y talento estratégico.

Expertos consultados por el South China Morning Post señalaron que el caso refleja el endurecimiento del marco regulatorio. Un abogado con sede en Shanghái afirmó que 'no era sorprendente' el resultado, ya que el gobierno había mostrado su intención de frenar adquisiciones de startups de IA por parte de empresas extranjeras.

Además, analistas explicaron que el traslado de activos de Manus a Singapur generó dudas en las autoridades. Según Paul Triolo, especialista en política tecnológica, la forma en que se estructuró la inversión 'llevó a Beijing a actuar de inmediato' ante el riesgo de que otras compañías replicaran ese modelo.

Rivalidad escala por el dominio de la IA

El bloqueo se enmarca en un contexto de creciente competencia entre China y Estados Unidos por el control de la inteligencia artificial. Ambas potencias han implementado restricciones para proteger sus sectores tecnológicos, lo que incluye controles sobre exportaciones y limitaciones a inversiones.

La decisión también ocurre en un momento de tensiones diplomáticas, con nuevas medidas en ambos países que afectan el flujo de capital y el desarrollo de innovación. Analistas advierten que el caso Manus podría influir en futuras transacciones internacionales dentro del sector.

'China está mostrando que considera la IA un activo central de seguridad nacional', sostuvo el analista Lian Jye Su, quien subrayó que la medida envía una señal clara a otras empresas sobre los límites regulatorios.