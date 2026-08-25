El eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 será visible en América, Europa y África, destacándose por su tonalidad cobriza y un máximo a las 4:13 a.m. UTC. | Foto: AFP

El eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 será visible en América, Europa y África, destacándose por su tonalidad cobriza y un máximo a las 4:13 a.m. UTC. | Foto: AFP

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El calendario astronómico de 2026 despedirá agosto mediante un eclipse lunar parcial profundo, perceptible desde amplia parte de América, Europa y África entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28. Durante este fenómeno celestial, nuestro planeta atravesará la franja intermedia entre el astro rey y su satélite natural para proyectar la umbra terrestre, la cual teñirá el disco de una tonalidad cobriza en el área oscurecida. De acuerdo con la NASA, el acontecimiento alcanzará su punto cumbre a las 4.13 a. m. del 28 en tiempo universal coordinado.

A pesar de promocionarse mediáticamente bajo la etiqueta de “Luna de sangre”, la agencia espacial estadounidense precisa que no será un eclipse total. Los cálculos científicos proyectan que el 96,3 % de la superficie quedará bajo la penumbra, mientras que su magnitud llegará a 0,93 para medir la proporción del diámetro inmerso. Esa distinción matemática aclara el motivo por el cual diversas noticias astronómicas difunden datos disímiles al describir dicho evento sideral.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto en España y EE.UU.?

Las efemérides de la NASA establecen que la etapa penumbral comenzará a la 1.24 a. m. (UTC) y el ingreso a la umbra, cuando el oscurecimiento resulte claramente perceptible, ocurrirá a las 2.34 a. m. El máximo llegará a las 4.13 a. m. Los horarios locales serán los siguientes:

Nueva York, Miami y zona Este de EE. UU.: la etapa penumbral empezará el jueves 27 a las 9.24 p. m. ; la parcialidad, a las 10.34 p. m. ; y el máximo se producirá el viernes 28 a las 12.13 a. m.

la etapa penumbral empezará el jueves 27 a las ; la parcialidad, a las ; y el máximo se producirá el viernes 28 a las Chicago, Dallas y zona Central: el primer contacto será a las 8.24 p. m. , el ingreso a la umbra a las 9.34 p. m. y el punto culminante a las 11.13 p. m. del jueves 27.

el primer contacto será a las , el ingreso a la umbra a las y el punto culminante a las del jueves 27. Denver y zona Montaña: el proceso se iniciará a las 7.24 p. m. , la etapa parcial llegará a las 8.34 p. m. y el máximo se registrará a las 10.13 p. m. del jueves 27.

el proceso se iniciará a las , la etapa parcial llegará a las y el máximo se registrará a las del jueves 27. Los Ángeles y zona Pacífico: la penumbra aparecerá a las 6.24 p. m. , aunque la Luna podría encontrarse muy baja o todavía bajo el horizonte en algunas localidades; la fase parcial comenzará a las 7.34 p. m. y el máximo será a las 9.13 p. m. del jueves 27.

la penumbra aparecerá a las , aunque la Luna podría encontrarse muy baja o todavía bajo el horizonte en algunas localidades; la fase parcial comenzará a las y el máximo será a las del jueves 27. España peninsular y Baleares: el evento empezará el viernes 28 a las 3.24 a. m. ; la umbra avanzará sobre la Luna desde las 4.34 a. m. y el máximo ocurrirá a las 6.13 a. m.

el evento empezará el viernes 28 a las ; la umbra avanzará sobre la Luna desde las y el máximo ocurrirá a las Islas Canarias: los tiempos se adelantarán una hora respecto de la península: 2.24 a. m. para el inicio penumbral, 3.34 a. m. para la parcialidad y 5.13 a. m. para el máximo.

¿Dónde y cómo observar el próximo eclipse lunar en España y América?

El eclipse lunar no exige filtros ni gafas protectoras para su contemplación directa. Según el Instituto Geográfico Nacional de España, el fenómeno se puede disfrutar a simple vista sin instrumentación, aunque el uso de telescopios o prismáticos ayuda a percibir mejor los tonos rojizos y la sombra terrestre. Para garantizar una experiencia óptima, los astrónomos sugieren ubicarse en zonas oscuras, despejadas y sin obstáculos visuales hacia el horizonte. En caso de mal tiempo, el público podrá recurrir a la transmisión digital EN VIVO de Time and Date con señal de diversos observatorios.

La visibilidad en la península ibérica dependerá de la región geográfica elegida. Mientras el centro, el este, Baleares y Melilla presenciarán la ocultación del satélite antes de concluir la fase parcial, en Canarias, Ceuta y el área occidental el evento durará más tiempo sobre la superficie celeste. Conforme señala el organismo geográfico español, resulta fundamental dirigir la mirada hacia el oeste durante las horas previas al amanecer.

Por su parte, la NASA destaca que la etapa más intensa abarcará África occidental, el oeste europeo y la mayor parte del continente americano. En México, el momento culminante sucederá a las 10.13 p. m. del jueves 27, mientras que en Colombia y Perú la fase máxima ocurrirá a las 11.13 p. m. Finalmente, Chile registrará ese clímax a las 12.13 a. m. del viernes 28, al tiempo que Argentina y Brasil lo vivirán a la 1.13 a. m.