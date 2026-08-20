Así informó la prensa internacional sobre el terremoto de 7,2 en Ayacucho: "El temblor encuentra a los peruanos sensibles a cualquier movimiento"

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Ayacucho, Perú, este jueves, captando la atención internacional. | Foto: Composición LR

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Ayacucho, Perú, este jueves, captando la atención internacional. | Foto: Composición LR

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Este jueves, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Ayacucho, Perú, y rápidamente captó la atención de medios internacionales por la fuerza del movimiento. El sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y ocurrió a una profundidad de 108 kilómetros.

El movimiento se sintió en distintas regiones del país, desde zonas andinas hasta la costa, incluida Lima de manera leve en algunos sectores. Aunque la magnitud generó alarma entre la población, las autoridades no reportaron inicialmente víctimas ni daños graves.

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La prensa extranjera destacó la reacción de una población que aún permanece atenta ante cualquier movimiento sísmico debido a la frecuente actividad telúrica del territorio peruano.

El País

El medio español informó que “El temblor encuentra a los peruanos especialmente sensibles a cualquier movimiento de la tierra”. Además, señala que, a diferencia de otros países, el nuestro está ubicado en el Cinturón de Fuego.

Así informó el diario español del sismo sentido en Ayacucho.

BBC

El medio inglés destacó que para el servicio sismológico de EE. UU. la intensidad fue menor. “El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 6,7, y situó el epicentro a unos 67 kilómetros de profundidad”.

Así informó BBC el terremoto en Perú.

CNN

El medio resaltó los distritos y otros lugares, además del epicentro, que fueron afectados por el terremoto. La información señala: Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco y Upahuacho, en el departamento de Ayacucho, así como en el distrito de Nazca, en el departamento de Ica.

Así informó la prensa internacional.

La Tercera

El medio chileno muestra las primeras imágenes de lo sucedido en el sur de la nación. Además, reportó que no se han reportado daños.