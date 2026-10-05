Lima no sabe quién será su próximo alcalde

Las elecciones subnacionales son el ejercicio democrático más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos. Elegir a quienes administrarán su distrito, su provincia o su región es decidir sobre el agua que llega o no llega, sobre la calle que se arregla o se abandona, el transporte que se abandona ante el caos. Por eso importan tanto y por eso es tan grave cuando las reglas bajo las cuales se celebran quedan sin resolver. Ayer Lima, como todo el país, votó. Y al cierre de las urnas, una pregunta que debió responderse antes sigue sin respuesta.



Con 31.2% según el flash electoral de Datum, Renovación Popular obtuvo la primera mayoría en la contienda por la alcaldía metropolitana, seguida de Avanza País con 25.2% y Somos Perú con 15.9%. Se trata de una victoria relativa en una contienda con 26 candidatos y en la cual el 68.8% de los limeños optó por otras opciones. Sin embargo, no opción ganadora no ha sido del todo clara.

El exalcalde renunciante de Lima, Rafael López Aliaga postuló como primer regidor porque la Constitución le prohibía la reelección inmediata. Pese a ello, el JNE lo incluyó en los debates como candidato a la alcaldía sin aclarar si puede asumir ese cargo si su lista ganaba.



Vale recordar a los lectores que de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución está prohibida la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 24) establece que el primer regidor asume la alcaldía ante vacancia o impedimento del burgomaestre en funciones, no como resultado directo de una elección.



Hasta el cierre de esta edición, el JNE nunca resolvió esa contradicción. Y Lima no es el único caso, ya que hay municipios en todo el país donde candidatos con el mismo estatus jurídico cuestionado han obtenido también la primera mayoría en las elecciones regionales y municipales de ayer.

La ciudad capitalina recibirá a su próxima autoridad edil con una deuda municipal altísima, extorsiones al alza, además de la gran mayoría de promesas hechas por el partido Renovación Popular en 2022 sin cumplir. Y ante esa deuda, los vecinos tienen todo el derecho de exigir rendición de cuentas.



Por eso mismo, el pleno del JNE tiene ahora la responsabilidad de aclarar a quién el ciudadano deberá exigir el cumplimiento de sus promesas para la comuna.