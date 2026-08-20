Un terremoto de magnitud 7,2 remeció este jueves 20 de agosto la región de Ayacucho, Perú, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora. Su profundidad fue de 108 kilómetros. | Ilustración LR/AFP/ChatGPT

Un terremoto de magnitud 7,2 remeció este jueves 20 de agosto la región de Ayacucho, Perú, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora. Su profundidad fue de 108 kilómetros. | Ilustración LR/AFP/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un terremoto de magnitud 7,2 remeció la región de Ayacucho este jueves 20 de agosto, con un impacto perceptible en múltiples zonas del Perú. Según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se situó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas, con un foco sísmico a 108 kilómetros de profundidad. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del organismo científico, señaló que el movimiento llegó a sentirse también en Ica, el norte de Arequipa, Abancay e incluso Lima.

El temblor guarda una exacta coincidencia geográfica con un antecedente de magnitud 6,6 ML (6,8 Mw) registrado el 24 de agosto de 2014 en la misma localidad. Aquel antecedente técnico, procesado por el propio IGP, tuvo la misma profundidad de 108 kilómetros. La sacudida de hace 12 años alcanzó una intensidad de nivel VI en Puquio, con una onda de percepción que abarcó un radio cercano a los 300 kilómetros.

¿Qué sucede bajo Ayacucho y por qué ambos sismos ocurrieron a 108 kilómetros de profundidad?

Para comprender lo que ocurre en el subsuelo de Ayacucho, hay que observar la dinámica tectónica del Perú. El IGP explica que la placa de Nazca converge y se introduce por debajo de la placa Sudamericana. No obstante, los terremotos no se generan únicamente por esa razón, pues también pueden producirse por la deformación interna de la placa oceánica cuando ya se encuentra debajo de la cordillera de los Andes.

Las investigaciones sobre la tectónica en Ayacucho revelan la actividad de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Foto: IGP

Precisamente, eso ocurrió en Coracora en 2014, según el análisis científico sobre ese evento. Aquel reporte determinó la presencia de fuerzas extensionales vinculadas al desplazamiento hacia el este, activas entre los 100 y 130 kilómetros, cuyo mecanismo focal respondió a una ruptura por extensión dentro del mismo manto sumergido.

La coincidencia de localización sísmica entre 2014 y 2026 confirma una franja de sismicidad intermedia constante en esta región del país. Sin embargo, registrar una profundidad igual no garantiza el mismo patrón de fractura: la investigación previa demostró la falla interna para el primer episodio, mientras que la caracterización del movimiento de magnitud 7,2 exige estudiar su fuente específica.

¿Por qué el sismo de Ayacucho se percibió a cientos de kilómetros de su epicentro?

El movimiento telúrico registrado en Ayacucho se propagó hacia distintas regiones debido a su foco intermedio. Según Hernando Tavera, titular del IGP, "como es un sismo de profundidad intermedia, entonces el radio de percepción es bastante grande", motivo por el cual la sacudida alcanzó zonas de Ica, Arequipa, Abancay y la capital peruana.

Las investigaciones oficiales demuestran que los eventos telúricos ubicados a gran profundidad rara vez causan daños superficiales severos, salvo cuando superan el grado 7.0 en la escala de magnitud. Un antecedente directo ocurrió en San Martín durante el año 2005, cuando una sacudida de 115 kilómetros bajo el suelo extendió sus vibraciones hasta Guayaquil.

La energía liberada por las fracturas rocosas en el subsuelo viaja mediante ondas geológicas que cubren enormes distancias geográficas antes de disiparse por completo. Respecto al impacto registrado en la ciudad capitalina, Tavera precisó que la población experimentó únicamente una "oscilación poco suave", sin reportes de gravedad inmediata.