Elecciones en el Callao: Chalacos eligen a su gobernador, alcalde provincial y distritales
DECISIÓN. El primer puerto votará por el sucesor de Ciro Castillo en el GORE Callao y de Pedro Spadaro en la Municipalidad Provincial del Callao. Ocho candidatos disputan la gobernación y seis la alcaldía provincial.
Elegirán al sucesor de Ciro Castillo en el Gobierno Regional del Callao por el periodo 2027-2030.
Con una población estimada de más de 1.200.000 habitantes, el Callao es un importante bastión político. En las Elecciones Municipales y Regionales 2026, los chalacos votarán por un nuevo gobernador regional, un alcalde provincial y los alcaldes distritales, según su jurisdicción.
El Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) tendrá una importancia clave en la región portuaria durante los próximos cinco años. Las políticas de salud, infraestructura, educación y seguridad —esta última, una de las principales problemáticas de la zona— parten de esta institución. Ciro Castillo, actual gobernador elegido por el movimiento MÁS Callao, dejará el cargo tras una gestión marcada por cuestionamientos políticos, una breve suspensión y acusaciones por presuntas inversiones irregulares en obras.
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Hay que precisar que, mientras que el gobernador tiene competencias de alcance regional, el alcalde provincial del Callao gobierna directamente la ciudad y está a cargo de diversos servicios municipales. La gestión del serenazgo y la descongestión vehicular serán algunas de las principales materias que deberá atender el nuevo alcalde.
En el primer puerto, son siete los distritos que también elegirán a sus autoridades: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú. Los alcaldes distritales tendrán como tarea coordinar directamente con el alcalde provincial y las demás autoridades para atender los problemas más inmediatos de los vecinos chalacos.
Lista de candidatos al Gobierno Regional de Callao
Gobierno Regional del Callao
Candidato
Partido
Dante Mandriotti Castro
Acción Popular
Elvira Madalengoitia Cajal
Avanza País
Cinthya Camasca Zamudio
Frepap
Miguel Cordano Rodriguez
Fuerza Popular
Victor Huarancca Medina
Partido del Buen Gobierno
Ismael Paredes Avalos
Somos Perú
Jose Sosa Dulanto Badiola
PPC
Pedro Spadaro Philipps
Renovación Popular
Lista de candidatos a la Municipalidad Provincial del Callao
Municipalidad Provincial del Callao
Candidato
Organización Política
Oswaldo Acevedo Portocarrero
Alianza Regional por el Perú
Josseline Garrido Vera
Fuerza Popular
Jorge Paredes Flores
Partido del Buen Gobierno
Guillermo Aguilar Velasquez
Somos Perú
Gloria Quispe Principe
PPC
Cesar Perez Barriga
Renovación Popular
Lista de candidatos a las alcaldías municipales del Callao