Elecciones en el Callao: Chalacos eligen a su gobernador, alcalde provincial y distritales

Con una población estimada de más de 1.200.000 habitantes, el Callao es un importante bastión político. En las Elecciones Municipales y Regionales 2026, los chalacos votarán por un nuevo gobernador regional, un alcalde provincial y los alcaldes distritales, según su jurisdicción.

El Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) tendrá una importancia clave en la región portuaria durante los próximos cinco años. Las políticas de salud, infraestructura, educación y seguridad —esta última, una de las principales problemáticas de la zona— parten de esta institución. Ciro Castillo, actual gobernador elegido por el movimiento MÁS Callao, dejará el cargo tras una gestión marcada por cuestionamientos políticos, una breve suspensión y acusaciones por presuntas inversiones irregulares en obras.

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Hay que precisar que, mientras que el gobernador tiene competencias de alcance regional, el alcalde provincial del Callao gobierna directamente la ciudad y está a cargo de diversos servicios municipales. La gestión del serenazgo y la descongestión vehicular serán algunas de las principales materias que deberá atender el nuevo alcalde.

En el primer puerto, son siete los distritos que también elegirán a sus autoridades: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú. Los alcaldes distritales tendrán como tarea coordinar directamente con el alcalde provincial y las demás autoridades para atender los problemas más inmediatos de los vecinos chalacos.

Lista de candidatos al Gobierno Regional de Callao

Gobierno Regional del Callao Candidato Partido Dante Mandriotti Castro Acción Popular Elvira Madalengoitia Cajal Avanza País Cinthya Camasca Zamudio Frepap Miguel Cordano Rodriguez Fuerza Popular Victor Huarancca Medina Partido del Buen Gobierno Ismael Paredes Avalos Somos Perú Jose Sosa Dulanto Badiola PPC Pedro Spadaro Philipps Renovación Popular

Lista de candidatos a la Municipalidad Provincial del Callao

Municipalidad Provincial del Callao Candidato Organización Política Oswaldo Acevedo Portocarrero Alianza Regional por el Perú Josseline Garrido Vera Fuerza Popular Jorge Paredes Flores Partido del Buen Gobierno Guillermo Aguilar Velasquez Somos Perú Gloria Quispe Principe PPC Cesar Perez Barriga Renovación Popular

Lista de candidatos a las alcaldías municipales del Callao

Municipalidad de Bellavista Candidato Organización Política Victor Gálvez Varas Acción Popular Juan Vives Soriano Alianza Para el Progreso Ivan Rivadeneyra Medina Avanza País Carlos Soto Flores Fé en el Perú Renzo Perez Ortiz Fuerza Popular Julio Puntriano Suarez Somos Perú Fernando Llanos Silva Renovación Popular Carlos Doig Orbegozo Salvemos al Perú

Municipalidad de Carmen de la Legua Candidato Organización Política Richard Tineo Surco Acción Popular Juana Silva Gamboa Alianza Para el Progreso Raúl Odar Cabrejos Avanza País Juan Gavilano Ramirez Fuerza Popular Edison Torres Sotelo Partido Demócrata Verde Oscar Villar Gonzales Partido Político PRIN Ricce Tenorio Sernaque Primero La Gente Daniel Lecca Rubio Renovación Popular

Municipalidad del Callao Candidato Organización Política Oswaldo Acevedo Portocarrero Alianza Regional por el Perú Josseline Garrido Vera Fuerza Popular Jorge Paredes Flores Partido del Buen Gobierno Guillermo Aguilar Velasquez Somos Perú Gloria Quispe Principe PPC Cesar Perez Barriga Renovación Popular

Municipalidad de La Perla Candidato Organización Política Pedro Lopez Barrios Alianza Regional por el Perú Edgar Begazo de Bedoya Fuerza Popular Guilliana Romero Chumbes Renovación Popular Angel Panduro Carrera Salvemos al Perú

Municipalidad de La Punta Candidato Organización Política Felix Flores Torreblanca Acción Popular Luis Ferreyra Valcarcel Alianza Para el Progreso Jose Risi Carrascal PPC Maria Gabilondo Ostolaza Partido Unidad y Paz Renzo Figallo Arbaiza Renovación Popular

Municipalidad de Mi Perú Candidato Organización Política Jade Vega Vega Avanza País Mireya Bonilla Robles Fuerza Popular Manuel Encalada Oncihuay Somos Perú Adan Menacho Villafana Partido Político Perú Acción Herbert Camilo Garcia PPC Katia Santamaria Infantes Renovación Popular