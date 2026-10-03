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Política

Elecciones en el Callao: Chalacos eligen a su gobernador, alcalde provincial y distritales

DECISIÓN. El primer puerto votará por el sucesor de Ciro Castillo en el GORE Callao y de Pedro Spadaro en la Municipalidad Provincial del Callao. Ocho candidatos disputan la gobernación y seis la alcaldía provincial.

Elegirán al sucesor de Ciro Castillo en el Gobierno Regional del Callao por el periodo 2027-2030.
Elegirán al sucesor de Ciro Castillo en el Gobierno Regional del Callao por el periodo 2027-2030.
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Con una población estimada de más de 1.200.000 habitantes, el Callao es un importante bastión político. En las Elecciones Municipales y Regionales 2026, los chalacos votarán por un nuevo gobernador regional, un alcalde provincial y los alcaldes distritales, según su jurisdicción.

El Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) tendrá una importancia clave en la región portuaria durante los próximos cinco años. Las políticas de salud, infraestructura, educación y seguridad —esta última, una de las principales problemáticas de la zona— parten de esta institución. Ciro Castillo, actual gobernador elegido por el movimiento MÁS Callao, dejará el cargo tras una gestión marcada por cuestionamientos políticos, una breve suspensión y acusaciones por presuntas inversiones irregulares en obras.

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Hay que precisar que, mientras que el gobernador tiene competencias de alcance regional, el alcalde provincial del Callao gobierna directamente la ciudad y está a cargo de diversos servicios municipales. La gestión del serenazgo y la descongestión vehicular serán algunas de las principales materias que deberá atender el nuevo alcalde.

En el primer puerto, son siete los distritos que también elegirán a sus autoridades: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú. Los alcaldes distritales tendrán como tarea coordinar directamente con el alcalde provincial y las demás autoridades para atender los problemas más inmediatos de los vecinos chalacos.

Lista de candidatos al Gobierno Regional de Callao

Gobierno Regional del Callao
CandidatoPartido
Dante Mandriotti CastroAcción Popular
Elvira Madalengoitia CajalAvanza País
Cinthya Camasca ZamudioFrepap
Miguel Cordano RodriguezFuerza Popular
Victor Huarancca MedinaPartido del Buen Gobierno
Ismael Paredes AvalosSomos Perú
Jose Sosa Dulanto BadiolaPPC
Pedro Spadaro PhilippsRenovación Popular

Lista de candidatos a la Municipalidad Provincial del Callao

Municipalidad Provincial del Callao
CandidatoOrganización Política
Oswaldo Acevedo PortocarreroAlianza Regional por el Perú
Josseline Garrido VeraFuerza Popular
Jorge Paredes FloresPartido del Buen Gobierno
Guillermo Aguilar VelasquezSomos Perú
Gloria Quispe PrincipePPC
Cesar Perez BarrigaRenovación Popular

Lista de candidatos a las alcaldías municipales del Callao

Municipalidad de Bellavista
CandidatoOrganización Política
Victor Gálvez VarasAcción Popular
Juan Vives SorianoAlianza Para el Progreso
Ivan Rivadeneyra MedinaAvanza País
Carlos Soto FloresFé en el Perú
Renzo Perez OrtizFuerza Popular
Julio Puntriano SuarezSomos Perú
Fernando Llanos SilvaRenovación Popular
Carlos Doig OrbegozoSalvemos al Perú
Municipalidad de Carmen de la Legua
CandidatoOrganización Política
Richard Tineo SurcoAcción Popular
Juana Silva GamboaAlianza Para el Progreso
Raúl Odar CabrejosAvanza País
Juan Gavilano RamirezFuerza Popular
Edison Torres SoteloPartido Demócrata Verde
Oscar Villar GonzalesPartido Político PRIN
Ricce Tenorio SernaquePrimero La Gente
Daniel Lecca RubioRenovación Popular
Municipalidad del Callao
CandidatoOrganización Política
Oswaldo Acevedo PortocarreroAlianza Regional por el Perú
Josseline Garrido VeraFuerza Popular
Jorge Paredes FloresPartido del Buen Gobierno
Guillermo Aguilar VelasquezSomos Perú
Gloria Quispe PrincipePPC
Cesar Perez BarrigaRenovación Popular
Municipalidad de La Perla
CandidatoOrganización Política
Pedro Lopez BarriosAlianza Regional por el Perú
Edgar Begazo de BedoyaFuerza Popular
Guilliana Romero ChumbesRenovación Popular
Angel Panduro CarreraSalvemos al Perú
Municipalidad de La Punta
CandidatoOrganización Política
Felix Flores TorreblancaAcción Popular
Luis Ferreyra ValcarcelAlianza Para el Progreso
Jose Risi CarrascalPPC
Maria Gabilondo OstolazaPartido Unidad y Paz
Renzo Figallo ArbaizaRenovación Popular
Municipalidad de Mi Perú
CandidatoOrganización Política
Jade Vega VegaAvanza País
Mireya Bonilla RoblesFuerza Popular
Manuel Encalada OncihuaySomos Perú
Adan Menacho VillafanaPartido Político Perú Acción
Herbert Camilo GarciaPPC
Katia Santamaria InfantesRenovación Popular
Municipalidad de Ventanilla
CandidatoOrganización Política
Guillermo Sussoni Caceres*Ahora Nación
Cesar Hurtado CaviliaFuerza Popular
Luis Landauro RamirezSomos Perú
Cesar Suarez UbillusPPC
Omar Marcos ArteagaRenovación Popular

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