El Osmanthus fragrans, conocido como olivo dulce, destaca por su intensa fragancia, que perfuma calles y plazas enteras. | Composición LR/Freepik/CDN

El Osmanthus fragrans, conocido como olivo dulce, destaca por su intensa fragancia, que perfuma calles y plazas enteras. | Composición LR/Freepik/CDN

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El reino vegetal alberga especies cuyo principal atractivo radica en el perfume que desprenden. Entre ellas destaca un ejemplar considerado uno de los más fragantes del planeta, capaz de impregnar avenidas, plazas y áreas verdes al florecer. Dicha fragancia ostenta una enorme relevancia global por lo cual se aprovecha tanto en el diseño paisajístico como en la elaboración de cosméticos finos.

Pese a provenir de regiones remotas, actualmente crece en suelo sudamericano, donde diversos viveros comercializan ejemplares para la decoración exterior. De sus diminutos capullos se extrae un valioso concentrado conocido como 'oro líquido', un insumo exclusivo debido al inmenso volumen de floración requerido para obtener apenas unas cuantas gotas de esencia.

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¿Cuál es el árbol cuya esencia es considerada el 'oro líquido' de la perfumería?

El Osmanthus fragrans, también conocido como olivo dulce o flor de fragancia, pertenece a la familia Oleaceae y destaca por sus diminutas flores de color blanco o crema que emiten un aroma extraordinariamente intenso. El Real Jardín Botánico de Kew señala que "hasta su denominación alude a su característica distintiva: Osmanthus deriva de términos griegos relacionados con 'fragante' y 'flor'", evidenciando la potencia sensorial de la especie.

Esa esencia botánica posee un perfil frutal muy cotizado por el sector cosmético internacional y es capaz de perfumar calles enteras. La división LMR Naturals de IFF describe la materia prima como "una potente nota con facetas de damasco seco, matices florales y de té y un fondo que recuerda al cuero". Dichas características olfativas convierten al vegetal en un recurso codiciado para la creación de composiciones aromáticas complejas y sofisticadas.

El denominado 'oro líquido' surge de un método de refinado meticuloso. Según IFF, la sustancia "se obtiene mediante extracción con solvente seguida de purificación con alcohol etílico y hacen falta aproximadamente 1.000 kilos de material vegetal para conseguir un kilo de absoluto", cuya recolección se concentra entre septiembre y octubre en territorio chino. Esta reducidísima tasa de rendimiento transforma la sustancia concentrada en un insumo exclusivo y de elevadísimo valor económico.

¿Dónde se cultiva el Osmanthus fragrans y qué relevancia tiene en Sudamérica?

El Osmanthus fragrans es un arbusto nativo de Asia cuya área de origen abarca desde el Himalaya hasta el sur de Japón e Indochina, según registra Plants of the World Online de Kew. Esta especie cuenta con poblaciones silvestres en territorios como China, Nepal, Myanmar, Tailandia, Vietnam y Camboya. El pueblo chino conserva un vínculo milenario con la planta, pues la cultiva desde hace unos 2.500 años para aromatizar té, vino y repostería tradicional.

Su producción agrícola e inserción paisajística trascendieron el ámbito oriental hasta alcanzar zonas de Europa, Oceanía y el continente americano. Una investigación difundida en Ecology and Evolution examinó 629 puntos de distribución global y determinó la existencia de condiciones ambientales propicias en el hemisferio occidental. El informe científico localiza "sectores de las pampas próximas a la costa atlántica sudamericana como zonas de idoneidad marginal" para su desarrollo natural.

La utilización ornamental de la flor de olivo dulce se consolidó de forma tangible en el Cono Sur. Diversos establecimientos botánicos de Argentina y Chile comercializan el ejemplar para su siembra en macetas o jardines residenciales. Paralelamente, una labor académica efectuada en Rio Grande do Sul, Brasil, analizó la propagación de la flora mediante esquejes para impulsar su aprovechamiento en proyectos de arquitectura paisajista.