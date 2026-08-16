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China y Rusia están cada vez más unidos por una ruta marítima de 5.600 km en el Ártico: un corredor estratégico que apunta a Europa

Este corredor es vital para el comercio energético entre Asia y Occidente, aunque enfrenta desafíos que limitan su expansión a largo plazo.

La Ruta Marítima del Norte, con 5.600 km en la costa rusa, se consolidará como vía clave para el comercio energético entre Asia y Occidente debido a las sanciones internacionales.
La Ruta Marítima del Norte, con 5.600 km en la costa rusa, se consolidará como vía clave para el comercio energético entre Asia y Occidente debido a las sanciones internacionales. | Composición LR/AFP
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La Ruta Marítima del Norte, un corredor de 5.600 kilómetros sobre la costa septentrional rusa, gana tracción como alternativa clave para el comercio de energía entre Asia y Occidente tras las sanciones internacionales. Reuters informó que Moscú incrementó sus exportaciones de petróleo hacia el continente asiático mediante ese trayecto, con China como principal comprador.

Para Pekín, esa vía transoceánica impulsa su proyectada "Ruta de la Seda Polar", una estrategia orientada a acortar trayectos con Europa en comparación con los pasajes del sur. Sin embargo, el mal tiempo, la reducida época navegable y los impactos ecológicos condicionan actualmente el desarrollo integral del paso ártico.

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¿Por qué la ruta de 5.600 km transforma el comercio entre China y Rusia?

La Ruta Marítima del Norte (RMN) abarca unos 5.600 kilómetros a lo largo del litoral polar ruso para conectar los mares nórdicos europeos con el océano Pacífico mediante el estrecho de Bering. La navegación depende del deshielo estacional, por lo que diversos buques requieren cascos reforzados o el auxilio de rompehielos. Según reportes de Reuters, "las buenas condiciones del hielo estaban favoreciendo los envíos" de petróleo, especialmente durante el periodo clave comprendido entre julio y octubre.

Aquel pasaje resulta estratégico al ofrecer a Moscú un trayecto reducido hacia los compradores asiáticos para sus exportaciones energéticas, un factor determinante tras las sanciones occidentales por el conflicto en Ucrania. Para sortear las restricciones geopolíticas, el Kremlin sumó embarcaciones especializadas como los nuevos metaneros de clase Arc7 asignados al emprendimiento Arctic LNG 2. La agencia de noticias destacó que "estas embarcaciones pueden desplazarse a través de hielo de hasta dos metros de espesor" sin apoyo externo.

Pekín aprovecha este corredor para reforzar su abastecimiento, diversificar el transporte global y reducir tiempos hacia el continente europeo. Mediante la política oficial presentada en 2018 para edificar una Ruta de la Seda Polar, el gobierno chino fomenta la navegación comercial y el desarrollo de infraestructura en la región. Dicha estrategia establece la creación de un pasaje económico azul que integra estas vías septentrionales a la red logística internacional del país asiático.

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¿Cómo impacta el nuevo corredor entre China y Rusia en la seguridad energética de Europa?

La expansión de la ruta ártica supera el ámbito mercantil y genera alarma estratégica en Washington. El trayecto fortalece la habilidad de Moscú para enviar hidrocarburos hacia Asia, eludiendo los bloqueos económicos occidentales. Durante el año en curso, el Kremlin intensificó los despachos petroleros boreales con siete envíos que sumaron seis millones de barriles en agosto, cifra equivalente a la mitad del total enviado el ciclo anterior.

Pekín irrumpe en ese espacio geopolítico tras autodefinirse como un Estado cercano al Ártico. La nación asiática defiende sus derechos legítimos sobre navegación, ciencia, recursos y gobernanza regional. Su doctrina oficial busca formalmente "desarrollar rutas marítimas, infraestructura y conexiones internacionales", sosteniendo a la vez que sus acciones respetan el marco legal global para preservar un entorno pacífico, seguro y estable.

El puerto continental figura en el extremo oeste de este plan logístico. La planificación china prevé un enlace comercial con el Viejo Continente mediante el océano Polo Norte, evitando la dependencia exclusiva del canal de Suez. Aunque la consolidación del paso enfrenta desafíos de hielo, rompehielos y costos, esta vía acerca comercialmente a ambos aliados y sitúa al paso septentrional como un canal emergente hacia el Atlántico.

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