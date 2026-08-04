HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Policía de Brasil investiga a sospechosos de planear ataques durante la campaña presidencial

Las autoridades brasileñas sostienen que los investigados utilizaron grupos públicos de Telegram para intercambiar mapas, manuales y discutir posibles ataques contra edificios del Estado.

Brasil reforzó la vigilancia de cara a las elecciones de octubre mientras avanza la investigación
Brasil reforzó la vigilancia de cara a las elecciones de octubre mientras avanza la investigación | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil investiga a ocho hombres sospechosos de planear atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante la campaña presidencial de octubre, en la que el mandatario Lula da Silva busca un cuarto mandato frente al candidato derechista Flávio Bolsonaro. La corporación no halló armas ni explosivos en los registros y no se produjeron detenciones.

Los investigados, de entre 19 y 31 años, residen en Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. No se conocían personalmente ni tenían antecedentes delictivos, y ejercían empleos diversos; uno de ellos es seminarista de un monasterio en Pernambuco, donde los agentes también realizaron registros bajo medidas cautelares. "Están en contra del sistema político. No se definen ni de izquierda ni de derecha", declaró el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Civil, Maurílio Coelho.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La pionera cirugía fetal que permitió operar a un bebé dentro del útero y corregir una grave malformación antes de nacer

lr.pe

Grupo coordinó acciones a través de Telegram

Según la Policía Civil, los sospechosos se conocieron en grupos públicos de Telegram y compartieron manuales de explosivos, mapas, planos arquitectónicos y modelos tridimensionales de edificios ubicados en la región central de Brasilia. Las conversaciones incluían discusiones sobre invasión de inmuebles, selección de objetivos, formación táctica y reclutamiento de participantes en distintos estados.

Entre los posibles blancos mencionados figuraban el Congreso, el Supremo Tribunal Federal, todos los ministerios y la planta baja de Planalto, sede del Ejecutivo. El secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes, precisó que "lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino a la planificación de actos graves de violencia". La indagación, denominada Operación Red Interrumpida, está a cargo de la División para la Prevención y el Combate del Extremismo Violento y contó con el respaldo técnico de Ciberlab, laboratorio de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.

PUEDES VER: Gustavo Petro advierte que la posesión de Abelardo de la Espriella puede desencadenar una guerra civil en Colombia

lr.pe

Brasil refuerza vigilancia ante las elecciones

Las autoridades examinan los delitos de asociación delictiva, incitación al delito y glorificación del crimen, además de normas contra el racismo, sin que los hechos se clasifiquen por ahora bajo la Ley Antiterrorista. Fernandes solicitó también a la Agencia Nacional de Protección de Datos que investigue si Telegram incumplió su deber de impedir la circulación de contenidos delictivos, en el marco de la ley que Brasil aprobó en abril para endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, destacó el valor de la reciente legislación digital para enfrentar este tipo de delitos, entre ella el Decreto N.º 12.880 y los Decretos N.º 12.975 y 12.976, vinculados al Marco Civil de Internet y a la protección de mujeres en línea. La Policía Civil continúa el análisis forense del material incautado con el fin de determinar el grado de organización del grupo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Milei reitera sus acusaciones contra Lula da Silva y escala la crisis diplomática entre Brasil y Argentina

Milei reitera sus acusaciones contra Lula da Silva y escala la crisis diplomática entre Brasil y Argentina

LEER MÁS
Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección en Brasil y reúne coalición para enfrentar a Flávio Bolsonaro

Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección en Brasil y reúne coalición para enfrentar a Flávio Bolsonaro

LEER MÁS
Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

LEER MÁS
El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

LEER MÁS
Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

LEER MÁS
Chloe Jennings-White, la científica que busca la amputación de sus piernas sanas debido a una condición

Chloe Jennings-White, la científica que busca la amputación de sus piernas sanas debido a una condición

LEER MÁS
Bullying criminal: escolares lanzan queso a un compañero que era alérgico a los lácteos

Bullying criminal: escolares lanzan queso a un compañero que era alérgico a los lácteos

LEER MÁS
¿Quién fue Eduard Bloch, el único judío que Hitler salvó, le hizo regalos y le permitió escapar?

¿Quién fue Eduard Bloch, el único judío que Hitler salvó, le hizo regalos y le permitió escapar?

LEER MÁS
Esta es la única mina de tierras raras que tiene Estados Unidos, pero depende de China para su exportación

Esta es la única mina de tierras raras que tiene Estados Unidos, pero depende de China para su exportación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025