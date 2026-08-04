Otros tres casos se suman a los de Lima con Renovación Popular

Otros tres casos se suman a los de Lima con Renovación Popular

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El caso de la renuncia de Luis Rubio a su candidatura en Lima por Renovación Popular no ha sido el único caso donde se evidencia una intención de reelección encubierta, para beneficiar a Rafael López Aliaga. La misma situación ocurrirá en los distritos de San Miguel, Independencia y Lurín.

En los tres casos, los postulantes a alcaldes presentaron su renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sus listas tenían como primer regidor a los actuales burgomaestres de esos distritos: Eduardo Bless (San Miguel), Alfredo Reynaga (Independencia) y Juan Marticorena (Lurín).

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Reelecciones encubiertas

Felícita Rodríguez Peña postulaba por Somos Perú en Independencia. El 30 de julio remitió al Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 un documento comunicando su decisión. Su argumento eran “motivos de índole estríctamente personal”. La misma fue aceptada por la autoridad electoral el 1 de agosto. El liderazgo de la lista recaerá ahora sobre Alfredo Reynaga, primer regidor y elegido alcalde por el periodo 2023-2026 en ese distrito.

En Lurín ocurrió un caso similar. Walter Valeriano se inscribió como candidato a la alcaldía por Alianza Para el Progreso. Sin embargo, el último 30 de julio presentó su solicitud de renuncia ante su partido, en ella señalaba que se trataba de “motivos de carácter estrictamente personales que le impiden continuar con su candidatura”. Al día siguiente, el JEE Lima Sur 1 aprobó el pedido al considerar que se cumplió con los requisitos necesarios.

El mayor beneficiado de este retiro es Juan Marticorena, que postulaba como teniente alcalde en ese distrito con APP, pero que también estuvo como burgomaestre hasta hace algunos meses. Si su lista logra ganar la alcaldía, estaríamos en un caso de reelección encubierta.

Renuncia de candidata a la alcaldía de Independencia

Cuestionan renuncia

En San Miguel, Karín García Juárez postulaba a la alcadía por el partido Avanza País. Su intención de renunciar inició el 21 de julio, cuando envió un documento al Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1. En esta no especifica los motivos de su renuncia, solo pedía que se “inscribiera su renuncia en la lista de candidatos”.

Frente a ello, un ciudadano identificado como Dillan Gonzales presentó un escrito ante la autoridad electoral pidiendo que antes de aceptar la renuncia se realice un control de legalidad material para verificar si la decisión de García Juárez respondía al ejercicio libre de un derecho o si constituye un mecanismo previamente diseñado para alterar el orden de la lista de candidatos inscrita.

"Es de conocimiento público que el actual alcalde distrital de San Miguel, Eduardo Bless, integra la lista de candidatos como primer regidor. La consecuencia inmediata de la aceptación de la renuncia sería que el citado ciudadano pase a ocupar la candidatura a la alcaldía", señala en su exposición.

En un segundo documento ingresado el 30 de julio pedía que se declare improcedente la solicitud de renuncia. Cuatro días después, el 4 de agosto, Karín García volvía a solicitar su renuncia a través de un nuevo escrito, pero esta vez señalaba que su decisión era de manera libre y voluntaria. El JEE Lima Oeste 1 aún deberá emitir un pronunciamiento sobre este caso.