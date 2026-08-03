Milei reitera sus acusaciones contra Lula da Silva y escala la crisis diplomática entre Brasil y Argentina

Javier Milei profundiza la crisis diplomática con Brasil al acusar a Lula da Silva de ser un "ladrón" y un "corrupto" | AFP

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Javier Milei reiteró sus acusaciones contra Lula da Silva y profundizó la crisis diplomática entre Brasil y Argentina, apenas una semana después de que sus declaraciones provocaran la reacción del Gobierno brasileño. En una entrevista concedida a LN+, el mandatario argentino sostuvo que su homólogo brasileño es un ladrón, un corrupto y un presidiario, al sostener que la condena en su contra fue anulada por cuestiones de procedimiento y no por una declaración de inocencia.

El jefe de Estado defendió además sus palabras y rechazó las críticas recibidas tras participar en São Paulo en el acto del Partido Liberal que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. También insistió en que no había mentido y volvió a acusar a Lula de interferir políticamente en la región.

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Brasil responde y la crisis diplomática se profundiza

Las nuevas declaraciones llegaron después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocara al representante argentino en Brasilia para expresar su rechazo por las ofensas dirigidas contra Lula y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Mientras la tensión aumentaba, el vicecanciller argentino Pablo Quirno intentó bajar el tono y aseguró que su país no contempla terminar vínculos con su principal socio comercial. "No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompa la relación. Nosotros no lo llevamos al plano institucional", sostuvo.

Por su parte, el canciller brasileño Mauro Vieira calificó el episodio como grave, aunque descartó por el momento retirar la representación diplomática. Lula, quien acababa de oficializar su candidatura para las elecciones de Brasil en octubre, respondió días antes con ironía y posteriormente calificó la participación de Milei en el acto político como una "payasada".

Milei comparó a Lula con Pedro Sánchez y Gustavo Petro

Durante la entrevista, Milei afirmó que existe un trato desigual hacia sus comentarios y mencionó a Pedro Sánchez y Gustavo Petro como ejemplos de mandatarios que, según él, además lo han cuestionado sin generar la misma reacción. "Cuando me insultan a mí está bien; ahora, si yo contesto, está mal", expresó.

El mandatario también amplió sus críticas al socialismo y vinculó sus cuestionamientos con la crisis migratoria en Ceuta. Acusó sin pruebas al presidente del Gobierno español de facilitar nacionalizaciones con el fin de obtener respaldo electoral y reiteró su postura de que los inmigrantes deberían pagar algunos servicios públicos en los países de acogida.

En la misma conversación defendió sus reformas económicas, aseguró que redujo la inflación y cuestionó a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y a su vicepresidenta Victoria Villarruel. Asimismo, restó importancia a la presentación realizada por la defensa de la expresidenta argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad.

Fuerte caída de aprobación de Milei

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló un fuerte deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y de su Gobierno. El estudio señala que el 65,3% de los consultados desaprueba su gestión, mientras que el 61,3% tiene una imagen negativa del mandatario. Además, el 64% considera que Argentina va por el camino equivocado y el 53,9% asegura que su situación económica personal empeoró desde el inicio de la administración libertaria.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el 61,9% afirmó que votaría por un cambio de gestión, frente al 33,4% que respaldaría la continuidad del oficialismo. En intención de voto, el peronismo lidera con entre 31,3% y 35,3%, seguido por La Libertad Avanza, con entre 28% y 33,8%, mientras que el PRO alcanza el 17,3% y el Frente de Izquierda se ubica entre 4,4% y 6,6%, según los distintos escenarios planteados por la consultora.